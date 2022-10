Marmolada, Fugatti: “Il numero delle vittime sale a dieci”

Le vittime della Marmolada salgono a dieci, di cui sei riconosciute. In queste ore c’è un forte lavoro dei Ris per identificare gli altri corpi ritrovati. Lo scrive su Facebook Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento. “Oggi sono saliti a Canazei anche il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il governatore del Veneto Luca Zaia”, prosegue. “Domani mattina – spiega – una squadra di ricerca interforze ‘vista e udito’ tornerà sull’area interessata dal distacco del ghiacciaio”.

“Ho voluto essere qui a Canazei per testimoniare la vicinanza alle famiglie delle vittime e la mia gratitudine a tutti i soccorritori”, ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Quella del crollo del ghiacciaio della Marmolada “è una tragedia dell’Italia intera. Un Paese bellissimo e fragile che ha bisogno dell’impegno di tutti per evitare drammi come questi”, ha aggiunto.

