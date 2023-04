Marine Le Pen: “Resto fedele a Salvini Salvini e sono contro la Nato”

“Non sono la sorella gemella di Meloni, resto fedele a Salvini”. Marine Le Pen, normalizzata ancora di più con i suoi 89 deputati eletti in parlamento, in una intervista a “Repubblica” rifiuta una svolta ‘melonista’, ovvero diventare pro-Ue e pro-Nato. “Resto euroscettica, convinta che la Francia debba uscire dal comando integrato della Nato, e contraria alla consegna di armi offensive all’Ucraina”, dice la leader francese, aggiungendo: “Una vittoria della Russia sarebbe una catastrofe”.

Le Pen plaude al ‘terzismo’ di Emmanuel Macron tra Cina e Usa: “È la posizione gollista della Francia”. Continua a sognare un grande eurogruppo dei sovranisti e sull’immigrazione promette di indire un referendum. Secondo un sondaggio, se le elezioni presidenziali si tenessero oggi, batterebbe Macron con il 55 per cento dei voti. “Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Durante la campagna presidenziale abbiamo proposto un progetto serio, dettagliato, sollevando problemi che si sono rivelati veri nell’ultimo anno. Ed è su questa competenza e sul rispetto del funzionamento delle nostre istituzioni che riusciamo a ottenere la fiducia di una parte sempre più importante dei francesi”.

Se fosse all’Eliseo, “la prima cosa a cui penserei è l’interesse della Francia. Fin dall’inizio abbiamo detto: la Russia sta commettendo un grave errore attaccando militarmente l’Ucraina e violando la sua sovranità territoriale e politica. Resta il fatto che il mondo è così com’è, e non come vorremmo che fosse. Perciò farei tutto il possibile affinché la Francia promuova una risoluzione pacifica del conflitto. Per una semplice ragione: non vedo altre soluzioni valide”. “O la Russia – continua Le Pen – vince la guerra, e sarebbe catastrofico perché tutti i Paesi che hanno un conflitto territoriale penseranno di poterlo risolvere con le armi. O l’Ucraina vince, e questo significherebbe che la Nato è entrata nel conflitto, e quindi l’inizio della Terza guerra mondiale. Non mi sembra una prospettiva felice. Oppure, continueremo a fornire armi all’Ucraina a pioggia e allora ci troveremo di fronte a una nuova guerra dei cent’anni che, viste le perdite umane, sarebbe una tragedia”.

Meloni è arrivata al potere come europeista, filo Nato e filo Usa: “Resto euroscettica, e ogni giorno che passa lo divento di più. Non sono scettica sull’Europa, ma sull’organizzazione politica dell’Ue. Inoltre, la Francia ha un’eredità politica e un’indipendenza a livello internazionale. Meloni è favorevole alla Nato perché è italiana. Ci sono parti del suo progetto che non condivido. Politicamente mi sento più vicina a Matteo Salvini e non adatto il mio discorso ai risultati elettorali: sono una persona leale”.

Quanto al nuovo governo italiano: “Meloni sta governando senza attirare le critiche agitate dalla demonizzazione in atto prima della sua elezione. La stessa cosa era successa prima che vincessimo le comunali. Questo processo alle intenzioni caricaturale, molto lontano dalla realtà, è un vantaggio per noi. Quando andremo al potere, la gente vedrà che non arriva l’apocalisse, ma anzi una politica di buon senso”, ha concluso Le Pen.

