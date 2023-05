Maltempo: Musumeci alle Camere illustra i danni in Emilia-Romagna e invita ad agire sulla prevenzione strutturale

Ulteriori eventi meteorologici che hanno provocato fenomeni alluvionali e franosi di eccezionale intensità, hanno colpito “gravemente il territorio della regione Emilia-Romagna, a partire dalle prime ore del giorno 16 maggio 2023” e si tratta di eventi che costituiscono “un prosieguo di quelli che, a partire dal primo maggio, hanno interessato i medesimi territori con intensità analoghe, provocando danni ingenti e la deliberazione dello stato di emergenza nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 maggio scorso”. Così nelle Aula di Camera, prima e Senato, poi, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha inquadrato nella sua informativa l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Da 16 maggio gli eventi hanno interessato anche le zone limitrofe delle regioni Marche e Toscana dunque “su richiesta delle due Regioni, sono già in corso le attività tecniche propedeutiche alla valutazione della situazione di impatto degli eventi, ai fini della deliberazione dello stato di emergenza. Sul fonte dei soccorsi il ministro ha evidenziato che il Comitato operativo nazionale “tuttora in attività, ha operato 24 ore su 24, fino alle ore 22 del 22 maggio, proseguendo poi in modalità diurna, con stretta reperibilità notturna qualora si fossero presentate esigenze urgenti”.

Il 4 maggio, il Consiglio dei ministri ha deliberato per 12 mesi, “su mia proposta, lo stato di emergenza, in conseguenza dei citati eventi atmosferici nelle province che abbiamo appena detto, autorizzando, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, un primo stanziamento del tutto preliminare di 10 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, proprio per avviare le prime attività urgenti relative alle iniziative di soccorso e assistenza della popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, all’approntamento di azioni per garantire la continuità amministrativa nelle aree colpite e per le prime misure di immediato sostegno a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiate”, ha spiegato Musumeci. Con l’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile, oltre al coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto emergenziale, si svolgerà “la ricognizione delle misure e degli interventi volti al soccorso e all’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, all’attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale, delle terre e delle rocce da scavo prodotte dagli eventi, nonché alla realizzazione di misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato anche mediante interventi di natura temporanea, e, infine, all’adozione delle prime misure di immediato sostegno per privati e imprese”.

In tema di aiuti economici Musumeci ha spiegato che è “prevista l’assegnazione ai nuclei familiari, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto in parte, o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati” di “un contributo per l’autonoma sistemazione, stabilito in: 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei familiari composti da 2 unità, 700 euro per quelli composti da 3 unità, 800 euro per quelli composti da 4 unità, fino ad un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da 5 o più unità. Si è anche previsto, qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, ahimè, portatrici di handicap o disabili, con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, che sia concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati, anche oltre il limite di 900 euro per i nuclei familiari che siano nelle condizioni” appena descritte. E ancora, per i “soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto”, hanno “diritto di chiedere agli istituti di credito bancari, comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui medesimi, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”. Infine – ha puntualizzato il ministro per la Protezione civile, “sono poste a carico della gestione commissariale, nel limite di 1.500 euro per ciascuna vittima, le spese per le esequie”.

Il Consiglio dei ministri, il 23 maggio, ha deliberato l’estensione dello stato di emergenza, per “prevedere una prima integrazione dello stanziamento con ulteriori 20 milioni di euro e allargare la condizione di emergenza alla città e alla provincia di Rimini, come detto, che nella prima fase ne era stata marginalmente colpita”, ha chiarito Musumeci per poi evidenziare che il Cdm ha anche “approvato un decreto-legge per l’adozione di misure urgenti, volte a sostegno della popolazione colpita e delle attività economiche e produttive, intervenendo in particolare su vari ambiti”. Il ministro non ha mancato di rimarcare come gli eventi estremi che hanno colpito la Regione possono essere “catalogati come eccezionali, non tanto per il periodo in esame – di solito il mese di maggio è climaticamente caratterizzato da una spiccata instabilità di stampo primaverile -, ma possono essere considerati eccezionali per la loro intensità e, soprattutto, per la ripetizione di due eventi nell’arco di pochi giorni”. Eventi regolarmente segnalati dall’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico sulle zone che sono state poi effettivamente colpite dall’evento alluvionale. “Quindi, si era già pronti ad agire e molte azioni sono state preventivamente messe in atto, come ad esempio la chiusura delle scuole, il presidio dei corsi d’acqua e l’evacuazione preventiva di numerose persone. In quest’ottica va inquadrata anche la dichiarazione, con un atto del sottoscritto, dello stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della Protezione civile prima del maltempo di inizio maggio”, ha continuato sottolineando che in “poco più di quattro giorni si sono raggiunti in diverse aree della Regione la metà ed oltre della quantità di precipitazioni che mediamente viene registrata in un anno”. Conseguenze sono state, tra le altre, l’esondazione, ad oggi, di “23 fiumi” in un’area “di circa 58 chilometri quadrati, oltre 300 frane e 500 strade chiuse per allagamenti o smottamenti. Le vittime che si contano sono 14. Il ministro ha infatti spiegato come il 15mo corpo recuperato non sarebbe una vittima dell’alluvione.

Sono state evacuate “migliaia di persone dalle loro abitazioni, attualmente circa 23.000”, mentre le frane “attive sono circa un migliaio, di cui 305 le più significative, concentrate in 54 comuni”, ha continuato il ministro che in tema di viabilità “il transito dovrebbe riprendere regolarmente nelle prossime ore”, ma “restano invece chiuse 622 strade, molte delle quali appartengono alla viabilità secondaria, quindi, strade provinciali e comunali. Complessivamente le infrastrutture viarie interessate dai disagi sono pari a 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nella provincia di Rimini”. Musumeci si quindi soffermato sulle rete ferroviaria. Il gruppo Ferrovie “ha segnalato nel corso degli eventi numerose sospensioni della circolazione e, quindi, la conseguente cancellazione di alcuni treni su tratte regionali e la riduzione della velocità su quelle nazionali”, ma “si registra un miglioramento costante e la maggior parte delle linee dovrebbe essere riattivata entro il mese di giugno” Infine il trasporto aereo. E’ stato “chiuso il 18 maggio scorso l’aeroporto di Lugo di Romagna, poi riaperto il 19 maggio”, ma resta interdetto al volo lo “spazio aereo su Forlì, tranne che per i velivoli di soccorso”.

Uno sguardo poi ai servizi essenziali rispetto ai quali sono “circa 54.000 utenze rimaste senza energia elettrica” e “risultano disservizi alle reti di telefonia mobile per alcune decine di migliaia di utenti, mentre la telefonia fissa vede un’utenza non alimentata di 14.600 unità”. In tema di soccorsi “si è arrivati a coordinare sul territorio fino ad oltre 1.300 mezzi messi appositamente in campo” e “attualmente sono impiegati oltre 850 mezzi, tra cui 130 gommoni, due mezzi anfibi per il soccorso tecnico urgente e mezzi in movimento terra con idrovore per il consolidamento degli argini ed il ripristino della viabilità”, ha proseguito Musumeci sottolineando che gli interventi in volo “hanno consentito di soccorrere 787 persone”. I soccorsi “risultano tuttora in corso, considerato il contesto in costante evoluzione, monitorato naturalmente 24 ore su 24” e in questa prima fase dell’emergenza “l’azione è prioritariamente rivolta al soccorso e all’assistenza della popolazione; non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno l’attività andrà tempestivamente riconfigurata per la gestione e il superamento dell’emergenza, creando le condizioni per la ripresa di una normale condizione di vita delle popolazioni interessate e del tessuto produttivo. Quindi, cessata la condizione di emergenza, si aprirà quello che in gergo chiamiamo ‘lo stato della ricostruzione'”, ha chiarito. Con il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri “si stanziano oltre 2 miliardi di euro al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e, al tempo stesso, finalizzato a procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale”, un provvedimento che prevede la sospensione “dal primo maggio al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento in scadenza a partire dal primo maggio”, ha dettagliato il ministro. Si rinviano “fino al 31 luglio 2023” anche le “udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nelle zone colpite dall’evento alluvionale”.

Ai fini della copertura finanziaria degli stanziamenti tra l’altro si autorizza fino al 31 dicembre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a “effettuare estrazioni straordinarie del lotto e del superenalotto, alla vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, disponendo il trasferimento al bilancio dello Stato degli introiti che da questa attività derivano”, ha aggiunto il ministro per poi spiegare che si “introduce un sovrapprezzo di un euro per l’accesso ai musei statali di tutta Italia per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, il periodo di maggiore afflusso”. In chiusura Musumeci ha rimarcato come l’Italia sia “propensa più a ricostruire che a prevenire. Certo, calamità come quella verificatasi in Emilia-Romagna non possono essere evitate, ma si possono e si debbono ridurre gli effetti disastrosi che l’evento produce e questo lo si può fare e lo si deve fare attraverso una seria azione di prevenzione strutturale all’interno di un piano nazionale concepito in funzione di una strategia unitaria, che è quella che finora è mancata”. “Quando parlo di prevenzione strutturale non riferisco soltanto alla lotta al dissesto idrico e idrogeologico, ma anche al rischio terremoti” infatti oltre “la metà del territorio nazionale ricade in zona sismica e quasi totalmente, il 94 per cento, ricade in zone a rischio frane o dissesto idrico e idrogeologico”, ha concluso Musumeci.

