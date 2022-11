Maltempo in Sardegna: allagamenti e frane, emergenza in provincia di Oristano

E’ emergenza per il maltempo in provincia di Oristano dove già da ieri sera è scattata l’allerta rossa. Una delle situazioni più critiche si registra a Bosa, dove ieri sera si è verificato l’allagamento del centro urbano. Si teme, in particolare, l’esondazione del fiume Temo.

Il vicesindaco, Federico Ledda, stamane poco prima dell’alba ha emanato un’ordinanza con la quale si prescrive di non soggiornare nei piani seminterrati, proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage, ma solo se non ci si espone a pericoli; L’ordinanza dispone si evitino gli spostamenti e, se strettamente necessario, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili. A Montresta, sempre in provincia di Oristano, si registrano smottamenti, ad Assolo un black-out e in tutto l’Oristanese super-lavoro per i Vigili del Fuoco per capannoni scoperchiati dal venti, alberi sradicati e crollo di pali della luce.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram