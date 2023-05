Maltempo in Romagna e nelle Marche: treni sospesi tra Ravenna e Rimini, a Pesaro allagato un pronto soccorso

Il maltempo colpisce senza sosta l’Emilia-Romagna e le Marche. Dopo una temporanea attenuazione sulle pianure, stanno riprendendo le piogge, anche con rovesci temporaleschi soprattutto sulla fascia adriatica. A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando l’Emilia Romagna e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria, è stata anche sospesa la circolazione tra Rimini e Forlì e tra Ravenna e Rimini. A Pesaro gli allagamenti hanno coinvolto il pronto soccorso della città. Sul territorio delle due regioni sono attive alcune centinaia di volontari della Protezione civile.

La situazione in Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono stati registrati superamenti del livello di allarme per alcuni corsi d’acqua: Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone. Vari gli allagamenti sono in corso. A Riccione è stata chiusa la stazione, oltre a ponti e sottopassi. A Ravenna si sono verificate due nuove frane sulla Strada Provinciale 63 a Zattaglia. Altre due frane anche nel bolognese, di cui una a Pianoro e una a Monterenzio. Finora sono 901 le evacuazioni: la maggior parte, 528, nel ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel forlivese-cesenate, 10 nel modenese e 3 nel reggiano. Altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni, come a Mercato Saraceno.

Salgono intanto a 300 milioni di euro i danni subiti dalle attività agricole e dalle infrastrutture emiliane dove sono finiti sott’acqua migliaia di ettari di terreno coltivato a kiwi, susine, pere e mele ma anche cereali, vivai, ortaggi, allevamenti, macchinari di lavorazione ed infrastrutture. Anche per domani si aspettano piogge e viene confermato il codice rosso nella regione.







Le Marche

A Pesaro la situazione è critica. Il primo cittadino Matteo Ricci ha segnalato i danni dovuti all’esondazione del torrente Genica. “È appena finita riunione alla sala operativa. Il torrente Genica è uscito in più punti, causando allagamenti in particolare nella zona via Belgioioso a Loreto, poi alla Celletta e a Muraglia. Inoltre ci sono stati tanti smottamenti in diverse zone del comune, che bloccano il transito delle strade – aggiunge Ricci -. Ora il tempo sta dando una tregua, ma le previsioni per le prossime ore prevedono ulteriori piogge. Tutti i mezzi e gli uomini della Protezione Civile Pesaro, dei Vigili del Fuoco, del Centro Operativo e delle Forze dell’ordine sono in azione, anche nelle fabbriche di chiusa di Ginestreto. Ci sono sicuramente diversi danni a case, aziende e strade, che verificheremo quando l’emergenza sarà finita. Invitiamo tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario. Alle 17 ci sarà una nuova riunione, dove decideremo anche su apertura o chiusura delle scuole domani”, ha concluso il sindaco.

Le altre Regioni colpite