Maltempo in Emilia Romagna: treni sospesi tra Rimini e Ravenna – video

Il maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. La pioggia continua a scendere senza sosta. In pianura si sono ingrossati i fiumi e – secondo i tecnici – siamo di fronte ad una situazione nella quale si sommano due rischi: quello idraulico e quello idrogeologico. Le precipitazioni si sono estese a tutta la regione, mentre le mareggiate hanno portato ulteriori criticità soprattutto in corrispondenza dei fiumi che sfociano in mare come Lamone, Montone e Reno.







Le precipitazioni – si prevede – continueranno fino a domani. Nell’intero arco delle 48 ore è previsto l’accumulo medio complessivo di circa 150 mm di pioggia. A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la regione e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria, è stata anche sospesa la circolazione sulle seguenti tratte: linea Bologna-Rimini circolazione sospesa tra Rimini e Forlì; linea Ferrara-Rimini circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini. Salgono intanto a 300 milioni di euro i danni subiti dalle attività agricole e dalle infrastrutture in Emilia-Romagna dove sono finiti sott’acqua migliaia di ettari di terreno coltivato a kiwi, susine, pere e mele ma anche cereali, vivai, ortaggi, allevamenti, macchinari di lavorazione ed infrastrutture.

Le altre Regioni colpite