Maltempo: grandine devasta orti e frutteti

Tempeste accompagnate dalla grandine si sono abbattute a macchia di leopardo provocando danni incalcolabili nelle campagne dove negli orti si raccolgono le primizie e le piante da frutto si trovano in piena fioritura spinta da inverno secco con un terzo in meno di pioggia e bollente che dal punto di vista climatologico ha fatto registrare in Italia una temperatura media superiore di 0,49 gradi. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’allerta della protezione civile per la violenta ondata di maltempo con tetti divelti, case crollate, strade interrotte e alberi abbattuti. Dopo mesi di siccitĂ , la grandine – sottolinea la Coldiretti in una nota – è l’evento piĂą pericoloso nelle campagne per i danni irreversibili che provoca nei campi poichĂ© distrugge le colture giĂ pronte alla raccolta in campo ma anche i fiori sulle piante che di conseguenza non potranno produrre la frutta estiva.

In Piemonte le grandinate con chicchi grandi come noci hanno colpito in piĂą aree della regione con i tecnici della Coldiretti l lavoro in tutto il territorio per la stima dei danni nelle aziende agricole ai frutteti in fiore come i ciliegi, ai campi seminati a cereali, fino ai prati destinati alla produzione di foraggio ricoperti da alcuni centimetri di ghiaccio misto a neve. In Lombardia – riferisce la Coldiretti – la grandine ha colpito, tra l’altro, la provincia di Mantova danneggiando la fioritura della pregiata pera mantovana Igp mentre a Cremona si segnalano danni alle bietole e alle piante da frutto in piena fioritura, ma gli effetti del maltempo si segnalano per grandinate anche in altre regioni, dall’Emilia al Veneto. Nelle campagne il caldo anomalo ha infatti provocato il “risveglio” anticipato della natura con ciliegi, albicocchi, pesche in piena fioritura e quindi particolarmente sensibili all’arrivo del freddo, del vento e della grandine che fa cadere i fiori compromettendo i prossimi raccolti di frutta.

Siamo di fronte in Italia – conclude la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi e una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una piĂą elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

