Maltempo: a Roma strade e metropolitane allagate, chiusa la stazione Metro A Subaugusta

Strade e metropolitane allagate, disagi al traffico e temperature in picchiata. Da questa mattina, ma già nel corso della notte, sul Lazio e su Roma si sono abbattuti forti temporali, con raffiche di vento e pioggia. Questa mattina la protezione civile ha diffuso l’allerta gialla per tutta la Regione a causa del maltempo per rischio idrogeologico e temporali. Nel frattempo disagi a traffico e trasporto pubblico si sono abbatti da nord a sud della Capitale. Sulla linea A della metropolitana un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, poi rientrata regolarmente in funzione. Chiusa invece la stazione Subaugusta, sempre sulla linea A della Metro, a causa di un’ingente quantità di acqua entrata dall’esterno. “I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee Metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto”, ha comunicato in una nota Atac.

Traffico rallentato, poi, in tutta la città con strade allagate, tombini straripanti, e rami caduti sulle strade. “Il centro funzionale regionale della protezione civile ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità con validità da questa mattina e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio ordinarie criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico”, ha comunicato in una nota il dipartimento della protezione civile del Lazio. Il sindaco di Roma però a margine di un evento questa mattina ha fatto sapere che in città “siamo a un livello giallo e siamo in fase di attenzione. Tutti i dispositivi sono pronti in caso di interventi più rilevanti”, ha detto. Secondo quanto fa sapere un operatore della Protezione civile, infine, al momento non si registrano criticità rilevanti nella città. Pioggia e temperature in discesa proseguiranno per tutta la giornata di oggi, e temporali sono previsti anche per tutto il corso della prossima settimana a Roma.

