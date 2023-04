Malore alla Camera per il deputato Angelo Bonelli. Fontana sospende la seduta

Malore, in Aula alla Camera, per il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, al termine del suo intervento, in dichiarazione di voto, sul Documento di economia e finanza (Def) 2023 e sull’annessa nuova Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Il presidente dell’Assemblea, Lorenzo Fontana, ha sospeso per qualche minuto i lavori, che sono ripresi poco fa. “Mi faccia mandare, presidente, a nome dei colleghi un in bocca al lupo al collega Bonelli, sperando davvero che non sia nulla di grave”, ha affermato, alla ripresa della seduta, il capogruppo di Azione-Italia viva a Montecitorio, Matteo Richetti.

A quanto si apprende, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra è cosciente in infermeria, alla Camera. Probabile che sarà sottoposto a dei controlli.

