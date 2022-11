Mali: l’esercito tedesco segnala decine di militari russi all’aeroporto di Gao

Decine di membri delle forze di sicurezza russe sono stati visti all’aeroporto di Gao, in Mali, in concomitanza con il ritiro dal Paese delle ultime unità delle forze francesi Barkhane. Lo riferisce in un rapporto citato dai media regionali il comando della Forza di difesa federale tedesca, secondo il quale militari tedeschi e britannici integrati nella Missione multidimensionale per la stabilizzazione del Mali (Minusma) hanno notato la presenza di due jet di addestramento ed attacco all’aeroporto di Gao, un L-39 Albatros e un Embraer 314 Super Tucano. La lettera del comando tedesco, indirizzata alle commissioni parlamentari per la Difesa e gli Affari Esteri, precisa che “due ore dopo (…), sono state viste da 20 a 30 persone in divisa militare non appartenenti alle forze maliane scaricare materiale da un aereo da trasporto maliano”. “Questi erano quasi certamente membri delle forze di sicurezza russe”, prosegue il documento, aggiungendo che “si deve presumere che l’L-39 debba essere operato dalle forze russe, poiché le forze maliane non sono in grado di farlo”. La Russia aveva consegnato una settimana prima questo tipo di caccia alle Forze armate maliane (Fama), che non sono ancora addestrate all’uso di questo tipo di velivoli. Secondo Berlino, tuttavia, non è chiaro il ruolo che queste forze russe dovrebbero svolgere a Gao. “Con il dispiegamento delle forze russe e la fornitura da parte della Russia di capacità di alto valore (militare) all’aeroporto di Gao, le forze maliane continuano ad espandere la loro area operativa a nord-est, con il supporto della Russia”, precisa la Forza di difesa federale tedesca.

La lettera del comando berlinese segue di pochi giorni l’annuncio di sospensione delle attività delle Forze armate tedesche nella missione Minusma, e la conclusione delle operazioni di ritiro delle forze francesi integrate nell’Operazione Barkhane. E’ questo l’ultimo tassello della crisi aperta fra Bamako e Parigi diversi mesi fa, crisi che ha portato al completo ritiro delle forze francesi dal territorio maliano e alla rottura dei principali accordi di Difesa bilaterali. Il disaccordo francese con le autorità di transizione è nato dopo la decisione dei militari saliti al potere con il doppio colpo di Stato del 2020 e 2021 di non rispettare il calendario elettorale per un ritorno all’ordine costituzionale, come promesso agli organismi regionali ed ai mediatori del dialogo. La decisione ha spinto ì Parigi ad indurire i toni con Bamako, portando il già delicato rapporto esistente fra i due Paesi ad un conflitto insanabile. La presunta collaborazione di Bamako con i miliziani del gruppo paramilitare russo Wagner, accusati di ripetute violazioni dei diritti umani, ha inferto il colpo di grazia alle relazioni bilaterali franco-maliane, offrendo l’occasione al governo militare maliano – vicino all’orbita russa – di affrancarsi almeno formalmente dallo storico colonizzatore francese.

In questo contesto, ieri il ministro degli Esteri maliano Abdoulaye Diop ha scritto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite accusando le forze dell’esercito francese di sostenere militarmente i jihadisti attivi nel suo Paese e chiedendo per questo di convocare una riunione di emergenza a New York. Nella lettera, Diop accusa Parigi di fornire ai gruppi jihadisti che imperversano nel Paese africano un concreto sostegno logistico e militare, pratica a suo avviso documentata in diversi episodi – circa 50 dall’inizio dell’anno – da lui presentati come “violazioni ripetute e frequenti dello spazio aereo maliano da parte delle forze francesi” con l’aiuto di “droni, elicotteri o aerei da combattimento” che hanno sorvolato il Mali senza previa autorizzazione da parte di Bamako. Il capo della diplomazia maliana denuncia quindi “attività di spionaggio” svolte dalle forze francesi ai danni di Bamako e perfino “pacchi sganciati” dall’esercito francese sul territorio maliano, come avvenuto nella località di Labezanga lo scorso 8 agosto. Il Mali avrebbe, secondo il ministro Diop, “diversi elementi” a dimostrazione che queste incursioni illegali nel cielo maliano “sono servite alla Francia per raccogliere informazioni a beneficio di gruppi terroristici”, e per “consegnare loro armi e munizioni”.

Sulla base di questi elementi, Diop ha chiesto all’Onu di convocare una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza, minacciando ritorsioni “se questo atteggiamento che mina la stabilità e la sicurezza del nostro Paese dovesse persistere” ed riservandosi in quel caso “il diritto di avvalersi del proprio diritto alla legittima difesa”. Alle accuse ha reagito il generale Bruno Baratz, neo comandante della forza Barkhane (Comanfor), che ha definito “stupefacenti” e “offensive” le accuse rivolte dal governo di transizione all’esercito francese. “Per noi soldati francesi, che siamo sempre stati trasparenti con le autorità maliane, troviamo offensive (queste dichiarazioni) per i nostri 59 compagni caduti combattendo per il Mali, e anche per la memoria dei maliani che hanno combattuto al nostro fianco, oltre che per il personale di Minusma (la Missione Onu in Mali) e le forze africane integrate in queste unità contro il terrorismo”, ha dichiarato il generale.

Dopo la rottura con Parigi, il ministro Diop aveva del resto ribadito in diverse occasioni l’opposizione del Mali a qualsiasi ingerenza francese sul suo territorio. A giugno il ministro ribadiva così che il governo di transizione del Mali rimane “fermamente contrario” ad un qualsiasi intervento sul proprio territorio delle forze francesi, sia nel quadro del rinnovo del mandato della missione delle Nazioni Unite Minusma che di un’eventuale richiesta di supporto aereo da parte dell’operazione Barkhane. “Il Mali si oppone fermamente a qualsiasi sostegno aereo che la missione Barkhane potrebbe apportare sul nostro territorio, perché la Francia si è ritirata dal Mali in modo unilaterale e noi d’altra parte abbiamo denunciato gli accordi di difesa (bilaterali). Da allora non c’è né base politica né giuridica per un simile intervento”, ha detto il ministro Diop parlando a margine del Consiglio di sicurezza Onu, precisando che tuttavia a Bamako “rimaniamo impegnati nella messa in sicurezza delle truppe che si trovano sul nostro territorio”. “Il Mali lavora con tutti i suoi partner, che siano cinesi, francesi, turchi, europei o americani”, ha proseguito Diop, “ma non vogliamo che dall’estero vengano a dirci con chi possiamo o non possiamo trattare. Pensiamo di avere la lucidità di saperlo da noi”, ha concluso, ribadendo che Bamako intende diversificare i suoi partner tanto sul piano militare che della cooperazione.

