Malesia: nodo premier, il re rinvia a domani il termine per presentare le candidature

Il re della Malesia, Abdullah Ahmad Shah, ha esteso fino a domani alle 14:00 il termine ultimo a disposizione dei partiti politici per la presentazione delle candidature alla guida del governo, dopo che le elezioni di sabato 19 novembre non hanno prodotto una solida maggioranza in parlamento. Lo scrive il quotidiano “The Straits Times”, secondo cui il favorito per il ruolo di premier è attualmente Muhyiddin Yassin, candidato dei conservatori dell’Alleanza nazionale (Perikatan Nasional, Pn) già alla guida del governo malesiano tra il marzo del 2020 e l’agosto del 2021.

Hamzah Zainudin, segretario generale del Pn, ha dichiarato oggi che l’alleanza è in grado di raccogliere il sostegno di 112 deputati della prossima Assemblea popolare (Dewan Rakyat, la camera bassa del parlamento bicamerale malesiano) su 222. Questo grazie in particolare all’appoggio dell’Alleanza dei partiti Sarawak, che rappresenta diverse formazioni politiche del Borneo e che ha conquistato 22 seggi. A sostegno della candidatura di Muhyiddin potrebbe schierarsi anche il Fronte nazionale (Barisan Nasional, Bn), dominato dall’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno) e reduce da una pesante sconfitta elettorale con soli 30 seggi incassati.

L’avversario di Muhyiddin in questa fase è Anwar Ibrahim, leader del blocco riformista Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph). La coalizione di Anwar ha conquistato 82 seggi nel nuovo parlamento, più dei 73 dell’Alleanza nazionale. Tuttavia, il tentativo dei riformisti di assicurarsi il sostegno del Fronte nazionale non sembra, per il momento, aver prodotto risultati di sorta. L’incontro di questa mattina tra Anwar e Zahid Hamidi, presidente dell’Umno, si è concluso senza un accordo sulla formazione del futuro governo. “Qualunque decisione sarà presa solo dopo che il comitato negoziale avrà incontrato tutti i partiti intenzionati a formare un esecutivo e dopo che il consiglio supremo del Fronte nazionale avrà preso posizione”, ha dichiarato Zahid.

A livello statale, il Fronte nazionale già collabora con il Patto della speranza in diverse aree del Paese. Le due coalizioni hanno deciso di formare governi negli Stati di Perak e Pahang, dove pure le elezioni di sabato scorso non hanno prodotto maggioranze chiare. Secondo fonti del quotidiano “The Straits Times”, l’Umno sarebbe però al momento profondamente divisa. Zahid vorrebbe assicurare i seggi del partito al Patto della speranza, ma alcuni leader – contrariati – ne starebbero chiedendo le dimissioni. Circa 20 parlamentari dell’Umno vorrebbero appoggiare l’Alleanza nazionale, mentre alcuni esponenti di rilievo del partito riterrebbero più saggio restare all’opposizione dopo i deludenti risultati di sabato. Anche all’interno del Patto della speranza vi sono malumori. La coalizione di Anwar ha fatto della lotta alla corruzione il principio cardine della sua agenda politica in campagna elettorale, ma molti noti esponenti dell’Umno sono al centro di scandali corruttivi. Tra questi figura lo stesso Zahid, attualmente a processo con l’accusa di aver intascato tangenti per oltre 13,5 milioni di dollari nell’ambito di una gara per il sistema di concessione dei visti stranieri. Proprio a causa di un caso di corruzione, quello legato ai fondi sottratti dal fondo d’investimento 1Mdb, l’Umno ha perso il potere in Malesia per la prima volta nel 2018.

