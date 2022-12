Malesia: il premier Ismail resiste alle pressioni per la convocazione di elezioni anticipate

"Stiamo affrontando un periodo di aumento dell'inflazione e prezzi elevati. Non vedo come si possa pensare che questo sia il momento giusto (per un ritorno alle urne)", ha dichiarato il capo del governo malese

Il primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, sotto pressione da parte di diverse componenti della sua coalizione di governo che chiedono elezioni generali anticipate, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” di non voler tornare alle urne prima d’aver affrontato le crisi legate al forte aumento dei prezzi degli alimenti e di altri generi di prima necessità. “Per le elezioni dovremo attendere il momento giusto”, ha dichiarato Ismail. “Stiamo affrontando un periodo di aumento dell’inflazione e prezzi elevati. Non vedo come si possa pensare che questo sia il momento giusto (per un ritorno alle urne)”, ha dichiarato il capo del governo malese.

Il mandato del primo ministro scadrà ad agosto 2023, ma la maggior parte degli analisti politici ritiene che i cittadini della Malesia saranno nuovamente chiamati alle urne entro la fine di quest’anno: a premere in questo senso ci sono anche diversi esponenti di spicco dello stesso partito del premier, l’Organizzazione nazionale dei malesi unita (Umno). Per il momento, il primo ministro resiste citando la necessità di porre un freno all’inflazione, che secondo la banca centrale della Malesia si attesterà quest’anno entro una forbice compresa tra il 2,2 e il 3,2 per cento. Ismail ha però ammesso di essere “un uomo di partito”, e di doversi dunque attenere in ultima analisi alle decisioni che verranno assunte dalla direzione dell’Umno.

Ismail Sabri è il terzo politico malese ad assumere la carica di primo ministro dalle elezioni generali del 2018, che erano culminate nella vittoria della coalizione di forze progressiste Pakatan Harapan (“Il patto della speranza”) provvisoriamente guidata da Mahathir Mohamad. La nomina di Ismail ha segnato il ritorno al potere dei conservatori dell’Umno, che avevano perso le elezioni sull’onda del vasto scandalo corruttivo con protagonista l’ex premier Najib Razak. Proprio l’Umno scalpita per cogliere l’occasione di consolidarsi nuovamente come forza politica dominante nel Paese, dopo aver vinto una serie di importanti elezioni statali negli ultimi mesi.

