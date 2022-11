Lombardia 2023: centrosinistra candida Majorino a presidenza Regione

“Le forze politiche e civiche di centrosinistra, ambientaliste e liberal-democratiche che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana si sono riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise"

È stato deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda, e di chiedere all’Europarlamentare Pierfrancesco Majorino di guidare il lavoro della coalizione, candidandosi a Presidente di Regione Lombardia. Lo comunica una nota del centrosinistra al termine del tavolo di confronto che si è tenuto oggi.

“Le forze politiche e civiche di centrosinistra, ambientaliste e liberal-democratiche che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana – si spiega nella nota – si sono riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato Presidente”.

Majorino è il secondo candidato ufficializzato nella corsa per le elezioni regionali in Lombardia. Per il Terzo Polo è stata scelta Letizia Moratti, ex vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia



