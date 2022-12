Majorino: “L’alleanza con il M5s serve per cambiare la Regione Lombardia”

“Io credo che ci sia un’alleanza di fondo che va al di là dei punti programmatici ed è quella di costruire un’alleanza più forte possibile per cambiare in Regione Lombardia e, per questo, estenderemo ulteriormente l’alleanza con una lista civica che conterrà delle sorprese significative in questi giorni”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della conferenza programmatica del Pd a Milano.

“Per quanto riguarda le questioni più legate al programma – ha proseguito – c’è un’intesa sulla ricostruzione di un sistema sanitario non discriminante e scelte importanti rispetto al lavoro, all’ambiente e alle infrastrutture. È una buona proposta che sarà inserita nel programma di coalizione che sto costruendo”.

Su un possibile allargamento dell’alleanza a +Europa, Majorino afferma: “Lo spero stiamo discutendo. Noi andiamo avanti come centrosinistra e M5s che è parte dell’alleanza e con un lista civica. Vedremo nei prossimi giorni. Quel che è più importante, per me, è sfidare Fontana a testa alta – ha proseguito – mi auguro che ci siano tante forze sul territorio, anche nei diversi Comuni, ad aggregarsi a questa nostra scommessa per il cambiamento”.

