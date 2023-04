Maggioranza e opposizioni: i distinguo paralleli per il 25 aprile

Si potrebbero definire distinguo paralleli. E’ successo nella maggioranza sul tema scottante di questi giorni: il 25 aprile, la Resistenza e l’antifascismo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha accuratamente evitato di entrare nella polemica politica, ma due importanti esponenti del partito con altrettante interviste hanno riconosciuto il valore della Resistenza come fondante della democrazia italiana, e come la nostra Costituzione sia nata proprio dalla lotta contro il nazifascismo.

Luca Zaia, presidente del Veneto, e il senatore Claudio Borghi, hanno rivendicato l’appartenenza a quella storia e alla tradizione antifascista, anche ricordando le posizioni del fondatore del partito, Umberto Bossi. Un modo per ribadire l’identità leghista e per distinguersi da Fratelli d’Italia, magari anche per recuperare una parte dei consensi elettorali perduti alle politiche dello scorso 25 settembre. D’altra parte, proprio al Nord il tema della lotta di liberazione e le radici antifasciste della nostra democrazia è da sempre più sentito dall’elettorato. Nell’area variegata delle opposizioni, certo, il valore delle celebrazioni del 25 aprile nessuno lo ha messo in discussione, ma i distinguo sono comunque emersi dalle diverse prospettive politiche di forze che, pur facendo riferimento ad un fumoso centrosinistra, procedono ormai a strappi e a divaricazioni. E’ il caso del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, il quale ha invitato tutti ad “apprezzare lo sforzo di Giorgia Meloni”, sottolineando che “bisogna prendere atto della volontà (della premier, ndr) di fare dei passi in avanti, rinnegando le nostalgie del fascismo”. Una posizione non dissimile da quella di Carlo Calenda il quale, commentando la lettera della Meloni al Corriere della sera, ha apprezzato la “presa di posizione, poi possiamo discutere se bisognava usare parole diverse, ma credo che tutti oggi ci riconosciamo nella libertà che nasce con la sconfitta del nazifascismo a opera degli alleati e a opera della resistenza. Oggi va fatto uno sforzo da parte di tutti: invece di sottolineare le divisioni bisogna rimetterle insieme”. Parole e sensibilità, quelle di Conte e di Calenda, assai lontane dalle posizioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, orientata invece a ribadire le contrapposizioni storiche. Un atteggiamento, il suo, riconoscibile anche nel trabocchetto parlamentare teso dal Pd alla maggioranza: gli esponenti del centrodestra hanno disciplinatamente votato in favore della mozione del Pd sul 25 aprile, come precedentemente concordato, mentre i democratici non hanno fatto lo stesso con la mozione del centrodestra. Segno di una volontà di rimarcare una diversità quasi “genetica” e una contrapposizione, senza le quali il Pd non riesce ancora a costruire la sua identità politica.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram