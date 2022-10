Mafie: la “mala” si sostituisce “al cravattaro”, le mani dei clan su Roma

La malavita organizzata si sostituisce “al cravattaro” di quartiere diventando determinante nelle dinamiche criminali della Capitale. Il prestito a strozzo usato da tutte le associazioni mafiose operanti a Roma che vedono come vittima “il cittadino o l’imprenditore è il primo patto non scritto che genera un legame con il territorio, in una formula immediata e irrevocabile”. E’ quanto emerge dal VI e VII rapporto “Mafie nel Lazio” commissionato dalla Regione e presentato questa mattina. Con il metodo dell’usura, quindi, lo studio svolto spiega come fa una associazione mafiosa, a creare il contatto con i cittadini romani. Un discorso ampio, quello della economia mafiosa nella Capitale, che viene dal passato e che è stato ricostruito grazie alle indagini svolte a Roma e nel Lazio dalla Procura antimafia. La presenza nella città eterna di organizzazioni mafiose di tipo classico affiancate da mafie autoctone non sono più una novità, ma è particolare che entrambe, mafie autoctone e classiche, hanno usato l’usura per “forare” il tessuto sociale. “Le statistiche nazionali da decenni – si legge nel rapporto – evidenziano un fattore a lungo sottovalutato: il tasso di indebitamento pro-capite di cittadini e imprese. Si tratta di un fenomeno che mette quotidianamente in difficoltà l’economia legale, che comprime il mercato delle imprese e condiziona la qualità della vita dei cittadini”.

Ecco quindi che la malavita, per radicarsi, si è agganciata a figure tradizionali della vita popolare romana e romanesca, sostituendosi al tradizionale “cravattaro” di quartiere. Il “credito a strozzo”, com’è chiamato in città, “è il rito criminale romano per eccellenza – si legge nel rapporto-. Ha solide radici nel modello di vita dominante nella Capitale, si è tramandato nel tempo. Si è evoluto da una forma singola – quella dei cosiddetti cravattari romani – ad una più sofisticata e organizzata, gestita ad oggi dalle mafie locali e dalle narcomafie, nate nei quartieri in cui operano, e la cui principale attività di reimpiego del capitale illecito incassato dallo spaccio di droga è il prestito abusivo di soldi. Prestano a tutti: piccoli commercianti o ristoratori, imprese e famiglie, dipendenti dal consumo di droga come dal gioco d’azzardo, imprenditori in difficoltà con i fornitori o con il fisco, aziende che vogliano fare il salto di qualità sprovvisti di liquidità”. Una gabbia per la gente che ne diventa vittima dato che “il tasso usuraio imposto per la restituzione della somma prestata alla vittima – può arrivare a sfiorare percentuali dell’800 percento o durare a vita” ma che rappresenta per l’organizzazione l’investimento più redditizio per due ordini di ragioni.

“Il primo è di tipo economico” perché chi presta soldi detta le condizioni per riaverli; il secondo motivo è quello che rende ancora più forte l’organizzazione perché “lo scambio di denaro con il cittadino o l’imprenditore è il primo patto non scritto che genera un legame con il territorio, in una formula immediata e irrevocabile. L’imbarazzo e il silenzio della vittima del prestito a tasso usuraio crea la relazione con chi lo concede. Non c’è rapporto criminale o mafioso che nasca a Roma privo di questo elemento fondativo dell’economia criminale romana”. Ma il tradizionale sistema usuraio da sempre presente a Roma, è stato “revisionato” dal metodo mafioso. “Volenze, sequestri di persona, gambizzazioni e pestaggi –si legge- sono modalità tipiche del metodo romano del recupero crediti, che non risparmia neppure personaggi famosi o vicini al mondo della politica. E che molto spesso termina con l’appropriazione indebita dell’attività dell’usurato, dei suoi beni o dei suoi potenziali investimenti futuri”.

