Polemica sulla presenza di Madame al concerto di Capodanno. Onorato: “Chiarisca la posizione sui vaccini”

La cantante risulta indagata in un'inchiesta della procura di Vicenza per le presunte posizioni no vax: secondo i magistrati sarebbe tra coloro che hanno falsificato la certificazione verde per il vaccino anti Covid

Monta la polemica sulla partecipazione della cantante italiana Madame al concertone di Capodanno a Roma. Francesca Calearo, in arte Madame, risulta indagata in un’inchiesta della procura di Vicenza per le presunte posizioni no vax: secondo i magistrati sarebbe tra coloro che hanno falsificato la certificazione verde per il vaccino anti Covid. L’artista, la cui esibizione è prevista anche a Sanremo, è stata confermata nel cast del concertone al Circo Massimo. Ieri il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, si è detto “esterrefatto” riguardo alla scelta del Campidoglio. “Ho passato due anni a combattere il Covid-19 – ha scritto sui social D’Amato -. Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto. Se siamo riusciti a tornare a organizzare grandi eventi e concerti lo dobbiamo ai vaccini. Auspico che, almeno dal palco del Circo Massimo, lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini”.

E oggi l’assessore ai Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, tra i principali organizzatori del concertone, pur confermando la presenza dell’artista ha auspicato che Madame, prima di salire sul palco romano, chiarisca pubblicamente la sua posizione in materia di vaccini. “Per quanto riguarda il cast artistico del concertone mi sento di dire che non ci sarà nessuna modifica, i quattro artisti di riferimento sono e rimarranno quelli”, ha spiegato Onorato nel corso della commissione capitolina Cultura, presieduta dalla consigliera Erica Battaglia del Pd. “In questo momento – ha chiarito Onorato – c’è un contratto in essere che non possiamo modificare. Qualora le responsabilità della cantante dovessero cambiare, cambierà anche il nostro atteggiamento. Spero arrivi un comunicato in cui la cantante magari chiarisca, al netto delle indagini, qual è il suo pensiero, perchè ci teniamo che un’occasione del genere, che ci auguriamo essere di liberazione dopo due anni di incubo, abbia un messaggio chiaro che è quello di essere a favore della scienza e contro altre forme di improvvisazione di pensiero”.

Tuttavia, secondo le opposizioni, andrebbe valutata l’opportunità di rinunciare all’esibizione di Madame. “Roma Capitale continua a tergiversare sull’esibizione della cantante Madame al concerto di Capodanno. A nostro avviso invece, il sindaco e l’assessore Onorato devono valutare al più presto l’opportunità anche come segnale di rispetto verso tutti i cittadini, i dipendenti pubblici, privati e i sanitari che si sono vaccinati o hanno pagato la loro scelta di non farlo. Quindi è quanto mai scorretto che chi ha trovato strade non legali per non vaccinarsi oggi possa tranquillamente salire sul palco di un evento organizzato da Roma Capitale quindi di una pubblica amministrazione. Gualtieri valuti l’opportunità oppure la persona interessata rompa il silenzio e spieghi la sua posizione in maniera chiara”. ha detto il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca.

Intanto nel corso della commissione Cultura di oggi Onorato ha definito anche le ultime novità sul fronte concertone. Il prossimo 31 dicembre al Circo Massimo “non sarà possibile portare alcolici, fuochi d’artificio e bottiglie in vetro. Ci sarà un pre-filtraggio all’entrata e la metropolitana chiuderà alle 2:30, per permettere il deflusso. In linea di massima il programma potrebbe essere dalle 21:30 alle 1:30 e siamo giunti alla conclusione di spostare l’appuntamento al Circo Massimo in quanto la sede dei Fori Imperiali rischiava di non essere abbastanza capiente. È di fatto l’appuntamento più importante d’Italia”.

All’indomani del concertone il primo gennaio tornerà anche Roma Capodarte, il programma gratuito di eventi culturali promosso dall’amministrazione capitolina. “Complessivamente si tratta di una settantina di iniziative che spero incontreranno l’attenzione del pubblico, di romani e turisti”, ha spiegato l’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. “Le novità di quest’anno – ha concluso – sono l’inserimento di un segmento di tipo musicale nell’iniziativa, e la linea di attenzione ai ragazzi e bambini con laboratori che si svolgeranno in diversi luoghi, ad esempio nelle biblioteche all’ex Mattatoio di Roma”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram