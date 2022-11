Macron confermato presidente ma senza troppo entusiasmo

Il presidente francese Emmanuel Macron si conferma alla guida dell’Eliseo con un risultato più contenuto rispetto a quello delle presidenziali di cinque anni fa. Al ballottaggio di ieri, il capo dello Stato uscente ha battuto la rivale del Rassemblement National, Marine Le Pen, rispettivamente con il 58,54 per cento e il 41,66 per cento. Una vittoria ampiamente annunciata nei sondaggi, con risultati ben più modesti rispetto a quelli di cinque anni fa, quando l’allora candidato di En Marche ottenne il 66,10 per cento al secondo turno, sempre contro la leader del Rassemblement National.

Un successo ridimensionato, quindi, come spiegano questa mattina diverse testate d’oltralpe. Secondo il quotidiano “Libération”, la rielezione di Macron è più legata al “sussulto democratico” degli elettori che hanno sbarrato la strada all’estrema destra che al progetto o alla persona del candidato Macron. Per il quotidiano “Le Figaro”, invece, l’inquilino dell’Eliseo “non è mai stato così vulnerabile”, mentre “Le Monde” spiega che il capo dello Stato dovrà tenere conto di questa vittoria avvenuta “senza slancio popolare.

Una situazione della quale Macron sembra essere ben consapevole, come dimostrato dal discorso fatto ieri sera dagli Champs-de-Mars di Parigi, all’ombra della Torre Eiffel. Il capo dello Stato ha subito ricordato l’astensionismo, arrivato al 28 per cento, promettendo di “rispondere” a questo “silenzio”. Il neo-confermato presidente ha poi ringraziato chi, ancora una volta, ha costruito il “fronte repubblicano” contro la sfidante Le Pen. “Molti dei nostri compatrioti hanno votato per me per sbarrare la strada all’estrema destra e devo ringraziarli”, ha detto Macron dinnanzi ad un pubblico in festa, tra bandiere della Francia e dell’Unione europea. L’inquilino dell’Eliseo ha garantito di aver sentito la “rabbia” dell’elettorato, alla quale bisognerà “rispondere” nei prossimi anni. Per questo, sarà necessario un nuovo “metodo” per governare: “Questa nuova era non sarà in continuità con il quinquennio che termina”, ha promesso il capo dello Stato.

Sull’altro fronte, la rivale Le Pen vede il bicchiere mezzo pieno e parla di una “vittoria eclatante”. La leader del Rassemblement National, che ha passato la serata elettorale nel 16mo arrondissement di Parigi insieme ai suoi sostenitori, ha ottenuto il 41,66 per cento, guadagnando più di sette punti in cinque anni. “Le idee che rappresentiamo arrivano ai vertici”, ha detto la candidata dell’estrema destra, che adesso pensa alle elezioni legislative di giugno, nelle quali promette di dare “battaglia”. L’esponente dell’estrema destra francese, che nelle scorse settimane ha più volte annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima elezione presidenziale, lascia intravedere una sua possibile candidatura alle elezioni previste tra due mesi, come affermato anche dal presidente ad interim del suo partito, Jordan Bardella, prima di sottolineare che ancora non c’è un annuncio ufficiale.

Nelle prossime due settimane l’attenzione si concentrerà proprio sulle legislative. Macron cercherà di federare attorno a lui le forze più moderate per creare un centro abbastanza forte da contenere gli estremi incarnati da Le Pen e dal leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Un paesaggio politico organizzato su tre punti, all’interno del quale l’attuale maggioranza macroniana cercherà di non rimanere schiacciata dagli avversari. Per Macron quella del Parlamento è una sfida decisiva, dalla quale dipenderà il cantiere delle riforme del prossimo mandato. Tra queste c’è soprattutto quella delle pensioni, a proposito delle quali il presidente ha previsto di innalzare la soglia a 65 anni (sebbene nei giorni scorsi abbia riconosciuto la possibilità di portarla a 64 anni). Uno dei dossier più delicati che il presidente dovrà gestire, per evitare nuove contestazioni di piazza come quelle organizzate negli anni scorsi dai gilet gialli.

