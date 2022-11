M5s: in Piemonte Appendino blindata, nella lista dei candidati anche gli ex assessori di Torino Unia e Iaria

Le Parlamentarie del Movimento 5 stelle in Piemonte sono un trionfo per Chiara Appendino. L’ex sindaca di Torino voluta da Conte nel listino bloccato, è capolista alla Camera dei deputati in entrambi i collegi. Dietro di lei nel Piemonte 1 – 01 ha trovato spazio l’ex assessore all’Urbanistica di Torino Antonino Iaria. Al terzo posto nel Piemonte 1 – 01 si è classificata l’ex consigliere comunale di Torino Carlotta Tevere. A chiudere questa lista Giovanni Caporetto. Nel Piemonte 1 -02 arriva la riconferma del deputato uscente Luca Carabetta. Al terzo posto la consigliera comunale di Nichelino Antonella Pepe e al quarto Matteo Locatelli. Nel Piemonte 2 – 01 al secondo posto si è classificato il capogruppo del M5s Novara Mario Iacopino. Vuota la terza casella, mentre al quarto posto si è piazzato Fabio Frezzini. Nel Piemonte 2 -02 al secondo posto si è classificato un altro rappresentante comunale. Si tratta di Massimo Cerruti, consigliere di Asti. Chiudono la lista Antonella Scagnetti e Giuseppe Castagna. E’ finito invece tra i candidati supplenti il marito dell’attuale ministra Fabiana Dadone Ergys Haxhiu.

Al Senato in Piemonte 01 in cima alla lista c’è la senatrice uscente Elisa Pirro. Subito sotto l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia e l’ex consigliera comunale Barbara AzzarĂ . A chiudere la lista del Piemonte 01 l’ex sindaco di Venaria Roberto Falcone. Anche in Piemonte 02 in cima si conferma un senatore uscente: si tratta di Ettore Licheri. Al secondo posto Susa Matrisciano, anche lei senatrice uscente. Chiudono la lista l’ex consigliere comunale di Novara Luca Zacchero e Mara Gandola.

