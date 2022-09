Crescono le tensioni dopo le elezioni amministrative

Il ministro degli Esteri: “Non credo che possiamo stare nel governo e poi, per imitare Salvini, un giorno sì ed uno no, si va ad attaccare il governo”. La replica del leader del M5s: "Che ci faccia lezioni lui oggi fa sorridere”

Sono state scintille quelle scoppiate ieri tra il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull’onda del deludente esito delle tornata elettorale delle amministrative. “Non credo che possiamo stare nel governo e poi, per imitare Salvini, un giorno sì ed uno no, si va ad attaccare il governo”, ha detto ieri Di Maio ai cronisti in piazza Montecitorio. Dopo i risultati di domenica scorsa il M5s, secondo il ministro, deve fare “un grande sforzo di democrazia interna. “In questi giorni mi hanno chiesto un commento sulle elezioni. Io credo che anche rispetto ai temi citati sia normale che ci sia un elettorato disorientato. Non abbiamo mai brillato alle elezioni amministrative, ma non siamo mai andati così male. Questo succede quando anche il nostro elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione”, ha affermato il responsabile della Farnesina. Di Maio ha poi aggiunto che non è “opportuno assumere decisioni che di fatto disallineano l’Italia dall’Alleanza Nato e dall’alleanza dell’Ue”. “Non credo che sia opportuno inserire nella risoluzione che impegna (il presidente del Consiglio, Mario) Draghi ad andare in Consiglio europeo delle frasi o dei contenuti che ci disallineano dalle nostre alleanze storiche. L’Italia non è un Paese neutrale, ma è all’interno di alleanze storiche da tanto tempo”, ha aggiunto.

“Quando era leader Luigi Di Maio come organismo del M5s c’era solo il capo politico: che ci faccia lezioni lui oggi fa sorridere” ha replicato il leader M5s, Giuseppe Conte

attaccando: “Il nostro ministro degli Esteri ha rischiato di sporcare il passaggio di Draghi a Kiev”. “Oggi – ha spiegato – dovevamo parlare di questa visita, chiesta a gran voce dal Movimento”. Conte si è poi detto “sorpreso” del fatto che Luigi Di Maio non condivida “la linea politica del Movimento, che non è stata decisa ieri sera ma delineata fin dall’inizio e ribadita nei vari consigli nazionali”. Ospite di “Repubblica delle idee 2022”, l’ex premier ha definito “offensivo” il fatto che “Di Maio dica che il Movimento 5 stelle imita Salvini ed evoca il Papeete”. Con queste parole, Di Maio fa “una grande offesa alla sua stessa comunità”, ha concluso.

