Lula conclude la visita in Cina: “Sviluppare relazioni che vadano oltre il commercio”

Sviluppare relazioni che vadano oltre l’aspetto meramente commerciale. Questo il proposito con cui si chiude la visita del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Pechino, dove oggi ha incontrato l’omologo Xi Jinping. “Nessuno vieterà al Brasile di migliorare i suoi rapporti con la Cina. Penso che dobbiamo lavorare sodo per creare una relazione Brasile-Cina che non sia solo una relazione di mero interesse commerciale. Anche se l’interesse commerciale resta molto importante”, ha detto Lula a margine dell’incontro bilaterale con Xi. “Ieri abbiamo visitato Huawei, a dimostrazione del fatto che vogliamo dire al mondo che non abbiamo pregiudizi nei nostri rapporti con i cinesi”, ha proseguito. Le parti hanno sottoscritto 15 strumenti di cooperazione, promessa di investimenti milionari e sinergie in campo aerospaziale, ma nulla è emerso sulla possibile adesione del Brasile nella Nuova via della Seta, cosa che era stata ipotizzata dal consigliere speciale di politica estera, Celso Amorin, nelle settimane precedenti la missione. Nell’ombra, rispetto agli annunci della vigilia arrivati da Brasilia, anche l’ipotesi di un asse strategico in grado di sostenere una soluzione al conflitto in Europa dell’Est.

Un piano condiviso per l’Ucraina

I governi di Brasile e Cina concordano poi sulla costruzione di un piano condiviso per cercare una soluzione di pace al conflitto in corso tra Ucraina e Russia. ” Le parti affermano che il dialogo e il negoziato sono l’unica via praticabile per uscire dalla crisi in Ucraina e che tutti gli sforzi volti a una soluzione pacifica della crisi dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti. Il Brasile ha accolto positivamente la proposta cinese che offre riflessioni utili alla ricerca di una via d’uscita pacifica dalla crisi. La Cina ha accolto con favore gli sforzi del Brasile verso la pace. Le parti hanno invitato più paesi a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una soluzione politica alla crisi in Ucraina”. Alla vigilia della visita, i media brasiliani avevano in più occasioni rilanciato l’intenzione del governo brasiliano di costituire con Pechino un asse utile a favorire una soluzione per il conflitto. Ipotesi che però non ha trovato ulteriori conferme nella nota congiunta.

L’impegno per la transizione energetica

Lula ha anche chiesto l’impegno della Cina per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. “Contiamo sulla Cina nella nostra lotta per preservare il pianeta Terra, difendendo una politica climatica più sana in cui le persone possano respirare aria più pulita e bere acqua più pulita”, ha detto. Parole a cui ha fatto eco il presidente cinese. Pechino, ha dichiarato, considera le relazioni con il Brasile prioritarie nella sua diplomazia ed è pronta a cooperare per rafforzare il partenariato, allo scopo di apportare benefici ai rispettivi popoli. Il capo di Stato cinese, riferisce l’agenzia di stampa “China News Service”, ha evidenziato “gli ampi interessi comuni” che legano i due Paesi, notando come Cina e Brasile costituiscano due importanti mercati emergenti nei rispettivi emisferi.

“La Cina considera e sviluppa sempre le relazioni con il Brasile da un’altezza strategica e da una prospettiva a lungo termine, ponendo gli scambi con Brasilia tra le priorità della sua diplomazia. Il presidente (Lula) è un vecchio amico del popolo cinese. Ha a lungo curato e sostenuto la causa dell’amicizia tra la Cina e il Brasile, promuovendo a grandi passi lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Sono disposto a lavorare con Lula per guidare e inaugurare un nuovo futuro per le relazioni bilaterali nella nuova era, così da apportare maggiori benefici ai due popoli”, ha detto Xi. Il presidente cinese ha inoltre illustrato all’omologo brasiliano le priorità dell’agenda di governo nazionale, affermando che Pechino intende perseguire “un’apertura di alto livello che offrirà ulteriori opportunità ai Paesi di tutto il mondo, incluso il Brasile”.

L’incontro con il primo ministro Li Qiang

L’incontro con Xi è stato preceduto da quello con il primo ministro cinese, Li Qiang. La diversificazione degli investimenti nella relazione bilaterale tra Brasile e Cina è stata uno degli argomenti al centro del colloquio. “Vogliamo avere un rapporto con la Cina che vada oltre l’economia e il commercio”, ha detto il presidente, citando settori come scienza e tecnologia, scambio accademico, energia pulita, industria aerospaziale. Oltre al primo ministro Lula ha incontrato anche il presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa della Cina, Zhao Leji. Cina e Brasile godono di “ampi interessi comuni” e hanno sempre condotto le loro relazioni sulla base di equità, rispetto reciproco e risultati vantaggiosi per tutti, ha detto Zhao Leji, come riferisce l’agenzia di stampa “China News Service”. L’alto funzionario ha espresso l’intenzione di rafforzare la cooperazione con le istituzioni legislative del Brasile, allo scopo di fornire “solide garanzie” alla cooperazione bilaterale.

La visita di Lula, la terza all’estero dal suo insediamento dopo Stati Uniti e Argentina, ha avuto soprattutto un carattere commerciale. Ieri Lula ha incontrato a Shanghai il presidente del Consiglio di amministrazione (Cda) della principale impresa di costruzioni cinese, la China Communications Construction Company (Cccc), Wang Tongzhou. L’incontro ha visto la partecipazione di ministri e governatori che fanno parte della delegazione presidenziale. Lo riferisce “Poder360”, secondo cui Tongzhou ha dichiarato di voler espandere la cooperazione con il mercato brasiliano. La Cccc già opera in Brasile. Attualmente è impegnata nella costruzione del ponte Salvador-Itaparica, nello Stato di Bahia. Durante l’incontro, Tongzhou ha anche evidenziato la necessità di creare meccanismi di scambio diretto tra la valuta cinese, lo yuan, e la valuta brasiliana, il real, per facilitare le transazioni finanziarie.

Sempre ieri Lula ha incontrato l’Amministratore delegato (Ad) dell’azienda di veicoli elettrici Byd, Wang Chuanfu. L’azienda, che produce autobus elettrici, ha avviato le pratiche per l’acquisizione dello stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camacari, nello stato brasiliano di Bahia. Durante l’incontro, Chuanfu ha parlato delle politiche pubbliche del governo cinese che hanno dato al Paese una forte industria di veicoli elettrici e dell’espansione della loro adozione, sia relativamente alle autovetture che agli autobus da trasporto pubblico.

Lula si è recato anche presso il centro di Ricerca e sviluppo tecnologico della compagnia Huawei. “L’impresa ha fatto una presentazione sul 5G e sulle soluzioni per la telemedicina, per l’educazione e la connettività. Un investimento molto importante in ricerca e innovazione”, ha scritto Lula in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Da tempo il Brasile tiene aperti i canali con la compagnia cinese per sviluppare la propria rete di connessione con tecnologia 5G e 6G, trattativa da sempre seguita con attenzione dall’amministrazione degli Stati Uniti. In precedenza, Lula aveva partecipato alla cerimonia di insediamento dell’ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff, alla guida della Nuova Banca di Sviluppo, braccio finanziario del gruppo dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

La Cina è oggi il primo partner commerciale del Brasile. Nel 2022, la Cina ha importato oltre 89,7 miliardi di dollari di prodotti brasiliani, in particolare soia e minerali, ed ha esportato quasi 60,7 miliardi di dollari nel mercato interno. Il volume scambiato, 150,4 miliardi di dollari, è cresciuto di 21 volte dalla prima visita di Lula nel Paese, nel 2004. Nel 2022, il prodotto brasiliano più venduto sul mercato cinese è stata la soia, con il 36 per cento delle esportazioni totali, seguita dal minerale di ferro con il 20 per cento e dal petrolio con il 18 per cento. Il profilo delle esportazioni è leggermente cambiato a gennaio e febbraio 2023, con il petrolio in testa al 23 per cento, seguito da soia (22 per cento) e minerale di ferro (21 per cento).

