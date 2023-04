Lula ad Abu Dhabi: intesa sui cambiamenti climatici e i biocarburanti

Il Brasile e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una serie di accordi sulla lotta al cambiamento climatico e sulla promozione dei biocarburanti, nell’ambito della missione ufficiale ad Abu Dhabi del presidente carioca, Luiz Inacio Lula da Silva. “È stata una visita molto fruttuosa”, ha detto Lula all’emittente televisiva brasiliana “Globo” dopo aver incontrato ieri il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Al centro dei colloqui tra i due leader, riferisce una dichiarazione congiunta, argomenti di interesse comune come il commercio, la tecnologia, l’industria della difesa, l’aviazione civile e la sicurezza alimentare. Tra gli accordi annunciati spiccano l’intesa per investire fino a 2,5 miliardi di dollari nella raffineria Mataripe, situata nel nord-est del Brasile e controllata dagli Emirati Arabi Uniti, in un progetto di biodiesel nella regione e un altro documento di cooperazione sui cambiamenti climatici. Gli Emirati Arabi Uniti, ricorda l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, ospiteranno quest’anno i colloqui sul clima delle Nazioni Unite Cop28, mentre il Brasile è candidato a ospitare l’edizione 2025. Entrambi i Paesi hanno annunciato di lavorare insieme per “incoraggiare un’azione climatica ambiziosa” nel resto del mondo.

La tappa negli Emirati Arabi Uniti segue la visita del presidente del Brasile in Cina, dove Lula ha fatto scalpore con la dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero “smettere di incoraggiare la guerra in Ucraina”. Quella negli Emirati è la seconda visita dopo quella del dicembre 2003, quando Lula aveva incontrato l’allora presidente degli Emirati, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, considerato il padre fondatore della nazione. Durante l’incontro di vent’anni fa, i due leader avevano discusso i modi per migliorare la cooperazione bilaterale, principalmente nelle aree commerciale ed economica. Oggi, la visita di Lula va a cementare i 49 anni di relazioni diplomatiche e un partenariato strategico attivo in molti settori chiave. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, gli Emirati posso fungere da hub commerciale per il Brasile, grazie alla sua economia flessibile e diversificata e ai solidi legami regionali e internazionali. I due Paesi, inoltre, hanno firmato un’ampia gamma di accordi e memorandum d’intesa nei settori della difesa, del commercio, delle dogane, della tecnologia e dell’innovazione e della conservazione della biodiversità.

Gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo partner commerciale del Brasile in Medio Oriente e il valore totale del commercio non petrolifero ha totalizzato oltre 4 miliardi di dollari nel 2022, una crescita del 32 per cento rispetto al 2021. Lo scambio commerciale tra i due paesi negli ultimi dieci anni (2013-2022) è aumentato del 43,6 per cento, da 2,81 miliardi di dollari nel 2013 a 4,038 miliardi di dollari dello scorso anno, per un ammontare complessivo d 30,257 miliardi di dollari in 10 anni. Il commercio bilaterale complessivo nel 2022 è salito a 5,7 miliardi di dollari, un aumento del 74 per cento rispetto al 2021. L’agroalimentare rappresenta quasi il 60 per cento delle esportazioni brasiliane negli Emirati Arabi Uniti. Emirates Global Aluminium, Aabar Investments, Mubadala Development Company, Abu Dhabi Investment Fund, Etihad Airways, Emirates Airlines, DP World e Drydocks World sono tra le principali società emiratine che investono in Brasile. I settori di investimento più importanti per gli investimenti degli Emirati in Brasile sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio, la riparazione di autoveicoli e motocicli, l’edilizia, il settore immobiliare, i servizi finanziari, le assicurazioni, l’informazione e le comunicazioni.