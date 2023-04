Lorenza Lei in Regione Lazio per il Cinema, i primi incarichi conferiti dal presidente Rocca

Tra le prime nomine del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, contenute nella delibera per il conferimento di incarichi, spicca la scelta dell’ex direttrice generale della Rai, Lorenza Lei, che avrà la responsabilità delle politiche per il Cinema. Lei va a ricoprire il ruolo di “Responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione Cinema”. Accanto a lei, per il cerimoniale Rocca ha scelto Tiziano Gerardi, proviene dalla Croce rossa italiana ed è un professionista della sicurezza. Gerardi avrà l’incarico di “Responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione Cerimoniale”. Ancora a Filippo Chiesa va l’incarico di “Responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione Servizi documentazioni” e al giornalista del quotidiano “Il Tempo”, Daniele Di Mario, l’incarico di “Responsabile dell’Ufficio stampa del presidente della Regione Lazio”. Infine Alessandro Ridolfi è invece il nuovo direttore generale della Regione Lazio: manager ed ex coordinatore della segreteria durante la giunta di Francesco Storace, ha ricoperto importanti incarichi apicali sia nella Pubblica amministrazione che presso aziende private.

Secondo quanto si legge nella delibera, “l’incarico in oggetto decorre dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro individuale a tempo pieno e determinato e ha la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura”.

