Lopez Obrador a Cuba: “Non escludere l’Avana dal Vertice Americhe di Los Angeles”

Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha assicurato che tornerà a chiedere all’omologo statunitense, Joe Biden, di non escludere Cuba dal Vertice delle Americhe che si terrà in giugno a Los Angeles. “Insisterò con il presidente Biden perché non si escluda nessun Paese dell’America nel vertice del prossimo mese che si celebrerà a Los Angeles, California. Che le autorità di ogni Paese decidano liberamente se assistere o meno all’incontro, ma che nessuno escluda nessuno”, ha detto Lopez Obrador all’Avana, ospite dell’omologo cubano Miguel Diaz-Canel. Il presidente messicano – che chiude a Cuba una missione internazionale che lo ha portato in Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize -, ha anche promesso di tornare a sollecitare Washington la rimozione dell’embargo economico praticato da decenni alla “maggiore delle isole”.

Nelle ultime settimane, diversi alti funzionari della Casa Bianca hanno avvertito che al vertice sarebbero stati invitati solo Paesi “democratici”, anticipando la più che probabile esclusione, oltre che di Cuba, di Nicaragua e Venezuela. Una strategia che ha suscitato più di una critica nella regione, a partire da quella dell’Argentina, presidente di turno della Comunità dei Paesi dell’America latina e dei Caraibi (Celac). “Come presidenza pro tempore della Celac, esortiamo gli organizzatori del vertice a evitare esclusioni che impediscono che tutte le voci del Continente dialoghino e siano ascoltate”, si legge in una nota. Sulla stessa linea il presidente della Bolivia, Luis Arce, secondo cui “non c’è nessun motivo che giustifichi l’esclusione di popoli e voci che fanno parte di questo continente”. Escludere i tre paesi che hanno sofferto “i costi sociali dell’impatto devastante del virus del Covid-19” non ha nessun senso, soprattutto considerato che il tema centrale dell’appuntamento è il governo della pandemia e la lotta al cambio climatico, recita una nota del “Gruppo di Puebla”, istanza regionale fondata nel 2019 e cui aderiscono leader della sinistra politica latinoamericana.

La crisi migratoria, insieme all’impegno a rafforzare le relazioni commerciali, è stata al centro della visita di Lopez Obrador in Guatemala, che si è aperta con un nuovo forte appello a una diversa gestione dei flussi migratori. “Non possiamo affrontare il fenomeno migratorio solo con valichi di frontiera, con leggi più severe con muri o agenti di polizia, ma con il benessere, la sicurezza e la pace nei punti di partenza dei viaggiatori”, ha detto il presidente messicano, riunito con l’omologo guatemalteco, Alejandro Giammattei. Lopez Obrador ha sottolineato che “la radice comune dei principali problemi che ci affliggono è la stessa: la povertà, la diseguaglianza, la disintegrazione sociale, l’emarginazione e la negazione storica dei diritti effettivi per le maggioranze”.

Un insieme di “circostanze” da cui nascono i fenomeni complessi “dalla migrazione alla delinquenza, dalle dipendenze alla violenza”, ha detto. In Guatemala, così come negli altri Paesi del cosiddetto “triangolo nord”, Honduras ed El Salvador, il governo Lopez Obrador ha “esportato” dei programmi già sperimentati con successo nel sud del Messico: il primo, “Jovenes construyendo el futuro” (Giovani costruendo il futuro), consiste nel concedere a ragazzi tra i 18 e 29 anni che non studiano o lavorano, borse per acquisire competenze tecniche da rivendere nel mercato dell’occupazione. Il secondo “Sembrando vidas” (Seminando vite) consente invece la semina di alberi da legna e frutta per avviare, oltre a una politica di rimboschimento utile a contrastare il cambio climatico, attività economiche in grado di sostenere le famiglie interessate.

La migrazione è stata anche tra i temi al centro del successivo incontro con il presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Le parti, riferisce un comunicato congiunto, hanno ribadito il loro impegno ad affrontare la questione da una prospettiva integrale, affrontando le sue cause strutturali attraverso la generazione di opportunità di impiego. I due capi di stato hanno anche discusso della necessità di migliorare l’integrazione attraverso progetti infrastrutturali strategici e hanno istruito le autorità competenti ad avviare un dialogo sulla vendita a El Salvador di combustibile messicano a un prezzo preferenziale.

Di un rafforzamento della relazione economica si è discusso anche durante l’incontro del presidente messicano con l’omologa dell’Honduras, Xiomara Castro. Le parti, si legge in un comunicato congiunto, hanno anche espresso la loro determinazione a riattivare la rotta marittima commerciale e sviluppare l’interconnessione elettrica tra il Messico e l’Honduras. I due capi di stato, prosegue il comunicato, hanno riconosciuto il potenziale di sviluppo dei giacimenti petroliferi nell’est dell’Honduras e nel Mar dei Caraibi e il Messico si è offerto di sostenere le operazioni di esplorazione ed estrazione. Le parti, prosegue il comunicato, hanno convenuto sulla necessità di continuare a lavorare per rafforzare le relazioni commerciali e la promozione degli investimenti tra Messico, El Salvador, Guatemala e Honduras.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram