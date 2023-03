L’Onu sul riscaldamento globale: “La soglia critica potrebbe essere raggiunta entro dieci anni”

Il Panel intergovernativo per il cambiamento climatico, un gruppo di esperti istituito dalle Nazioni Unite, ha pubblicato un rapporto in cui invita tutti i Paesi del mondo a prendere provvedimenti concreti per abbandonare il consumo di combustibili fossili, evitando così un eccessivo surriscaldamento del pianeta.

La soglia critica per quanto riguarda il riscaldamento globale potrebbe essere raggiunta entro i prossimi 10 anni. Il Panel intergovernativo per il cambiamento climatico, un gruppo di esperti istituito dalle Nazioni Unite, ha pubblicato un rapporto in cui invita tutti i Paesi del mondo a prendere provvedimenti concreti per abbandonare il consumo di combustibili fossili, evitando così un eccessivo surriscaldamento del pianeta. In base alle stime contenute nel documento, la temperatura terrestre dovrebbe salire di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali entro la prima metà del prossimo decennio, senza un progressivo abbandono del consumo di carbone, petrolio e gas naturale.

Il rapporto, approvato da 195 Paesi, invita tutte le economie avanzate a prendere provvedimenti per ridurre in maniera significativa le emissioni di gas serra entro il 2030: in mancanza di tali misure, evitare un incremento di 1,5 gradi della temperatura terrestre potrebbe rivelarsi “un obiettivo irraggiungibile”. Commentando il documento, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che “si tratta di un obiettivo che possiamo ancora raggiungere, ma sarà necessario un intervento coordinato e concreto da parte dei singoli Paesi impegnati nel contrasto al cambiamento climatico”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram