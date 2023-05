Lombardia, anche nel 2022 il settore edilizio è in crescita: +15,7 per cento in un anno

Nel 2022 l’incremento del volume d’affari del settore edilizio in Lombardia è stato del +15,7 per cento. Una crescita che è seguita all’ottima performance del 2021 (+19,6 per cento sul volume d’affari) e anche per il 2023 le previsioni sono ottimistiche È quanto emerso alla conferenza stampa con Unioncamere e Ance Lombardia sull’andamento economico del comparto edilizia e costruzioni in Lombardia nel 2022. L’indagine svolta da Unioncamere e Ance Lombardia, ha evidenziato una crescita più intensa nella prima metà dell’anno con aumenti congiunturali compresi tra il quattro e il cinque per cento mentre nella seconda parte del 2022 ha registrato un rallentamento scendendo al +2,8 per cento. Anche il clima di fiducia degli imprenditori ha subito un calo nel corso dell’anno: nel quarto trimestre il saldo tra previsioni di crescita (16 per cento) e diminuzione (15 per cento) del volume d’affari rimane marginalmente solo positivo (+1 per cento). Tra le cause, per il settore privato ci sono l’aumento dei tassi di interesse e le incertezze legate al bonus 110 per cento. Restano positive invece le prospettive per il mercato pubblico, in particolare per quel che riguarda le infrastrutture, grazie agli effetti attesi del Pnrr. Nel 2022 la quota di imprese edili che ha realizzato investimenti è stata infatti del 32,7 per cento, un valore in calo rispetto al 2021 ma comunque elevato in prospettiva storica. “Negli ultimi due anni il comparto ha vissuto una fase di forte crescita con benefici evidenti anche per l’occupazione”, ha specificato Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia. “L’edilizia sostenibile è la nuova frontiera delle costruzioni del futuro: sono richieste nuove figure tecniche e ciò può rappresentare una grande occasione per i giovani che possono affacciarsi alle professioni green”.

“I dati confermano certamente un trend positivo del settore edilizio con una Lombardia in grado di essere ancora una volta grande protagonista rappresentando oltre il 22 per cento dell’intero comparto nazionale”, ha aggiunto Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. “Positivi anche i dati legati all’occupazione, certamente importanti e che testimoniano la propensione delle imprese lombarde a creare sviluppo. Per il futuro del settore conteranno gli aspetti di formazione, certificazione dei processi e dei materiali, economia circolare nel riuso dei materiali e la garanzia di sicurezza sul lavoro nei cantieri. La filiera rimarrà in positivo se saremo in grado di rinnovarla e innovarla al fine di cogliere le grandi opportunità di rigenerazione urbana. La riqualificazione dei contesti urbani in ottica sostenibile passa dalla professionalità di questa filiera”. Guidesi ha sottolineato, anche nell’intervento a margine della conferenza, che “le previsioni rimangono positive anche per il 2023” e ha aggiunto che per quanto riguarda il consumo del suolo “abbiamo già fatto una legge specifica molto innovativa in questi anni e credo che possiamo fare tanto dal punto di vista della rigenerazione urbana, sfruttando competenze della filiera edilizia. Mi piacerebbe tanto cercare di recuperare capannoni dismessi su ciò che è già esistente. Questo lo faremo perché nel pacchetto investimenti che abbiamo presentato e che uscirà nei prossimi giorni c’è un criterio di premialità per il recupero dei capannoni dismessi”. Guidesi è intervenuto anche sul tema dell’emergenza casa sottolineando che “il settore della edilizia è intervenuto anche per la rigenerazione degli immobili e della casa pubblica. Credo che per il rinnovo degli immobili già esistenti stiamo facendo passi in avanti. Serve un nuovo piano Casa, ma questo il ministro Salvini lo ha già annunciato”. Per quanto riguarda infine la politica monetaria “attuata dalla Bce con l’aumento dei tassi di interesse”, secondo l’assessore, “essa non ha portato ai risultati prefissati, cioè all’abbassamento dei prezzi e alla diminuzione dell’inflazione. Noi segnaliamo che tutto quello che fin qui è stato fatto, coerentemente con una politica monetaria tradizionale, non sta funzionando. A questo punto bisogna cercare di cambiare idea”, ha concluso Guidesi.

Tiziano Pavoni, Presidente di Ance Lombardia, ha spiegato che “il report intercetta i primi segnali di rallentamento e deterioramento del clima di fiducia degli imprenditori, nonostante la crescita del volume d’affari delle imprese lombarde negli ultimi due anni. Il settore continua a registrare performance positive anche nel 2022, tuttavia per il 2023 evidenziamo preoccupazione sia sul mercato privato (in particolare per i progetti legati ai bonus edilizi), che sul mercato pubblico, dal momento che ancora pesano ali aumenti dei prezzi delle materie prime e per la realizzazione delle opere programmate dalle Pubbliche Amministrazioni lombarde occorrerebbe un aggiornamento del Prezzario regionale che al momento non appare in linea con i valori di mercato”. Nelle dichiarazioni a margine, Pavoni ha aggiunto che la Lombardia è “la regione che è cresciuta di più, lo dicono i numeri, grazie al traino delle attività produttive, delle industrie che in questi anni hanno fatto importanti investimenti di ampliamento e ci hanno coinvolto con i loro processi”. Per quanto riguarda il tema della formazione, ha evidenziato che “abbiamo cercato sempre di farla, abbiamo un sistema bilaterale dove le imprese pagano una contribuzione sulle retribuzioni e poi viene fatta costantemente la formazione, sia quella sulla sicurezza che quella sulle attività produttive vere e proprie. Ogni Provincia che conosco, per esempio Brescia, fa 20-30 mila euro di formazione per i propri dipendenti su sicurezza e professionalità, ma il vero problema è che lì dentro mancano i giovani che in questi anni di crisi hanno abbandonato il settore”. Inoltre, Pavoni si è espresso sul tema dei prezzi delle case di Milano definendoli inaccessibili “per una famiglia media normale. Si tratta di una conseguenza della crescita e del fatto che Milano è una città che interessa a tutto il mondo, creando così questa tensione sul mercato. Forse l’unica soluzione è che la Regione tramite i suoi enti crei situazioni per cui anche queste persone possano rimanere in città”. Infine, per quanto riguarda i prezzi calmierati delle case adottati in un’altra regione come il Trentino-Alto Adige, Pavoni ha sottolineato che “in un mercato come quello di Milano diventa complicato lavorare a prezzi calmierati perché toccherebbe incidere su interessi privati, dal momento che i proprietari degli immobili preferiscono darli a chi riesce a pagare di più. E chi deve comperare deve avere le risorse per comprarlo. Forse è meglio creare situazioni dove Regione e governo mettano risorse per cui ci sia un prezzo calmierato accessibile alle famiglie”.

