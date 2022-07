Lombardia: a Milano, Monza e Lodi nel 2020 raccolte nove milioni di tonnellate di rifiuti

Nel 2020 nelle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi sono state raccolte nove milioni di tonnellate di rifiuti rispetto alle oltre 10 del pre-pandemia: nel dettaglio, a Milano ne sono state raccolte e sottoposte a trattamento di recupero o smaltimento 6,5 milioni di tonnellate, a Monza Brianza 1,4 milioni e a Lodi oltre 1 milione. È quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Infocamere su dati Mud – Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 (relativi alla raccolta 2020). Il Mud (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell’anno precedente la dichiarazione. La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni ambientali è prevista quest’anno per sabato 21 maggio. Ne sono avviati al recupero otto milioni di tonnellate che rappresentano ben l’89,5 per cento del totale raccolto nei tre territori con punte del 98,3 per cento per Lodi. Si tratta soprattutto di materiali da costruzione, terra, cemento, ma anche frammenti di metallo, imballaggi di carta, veicoli inutilizzati, oli da motore usati. Oltre mezzo milione di rifiuti domestici viene invece utilizzato come combustibile.

