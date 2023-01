Lombardia 2023, Moratti: “Il consenso nei miei confronti cresce di giorno in giorno”

“Il consenso nei miei confronti cresce di giorno in giorno. L’elettorato di centrosinistra, moderato e riformista, non si riconosce in Majorino tutto concentrato sul congresso del PD e deciso a consegnare il partito nelle mani dei 5stelle”. Lo afferma in una nota Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo. “I segnali del voto disgiunto dal centrosinistra verso di me sono sempre più consistenti e la soglia del 30 per cento è ormai raggiunta. Allo stesso modo, la delusione degli elettori del Centrodestra sulla figura del presidente uscente Attilio Fontana, indeciso e pauroso verso ogni tipo di confronto rispettoso, leale e diretto con me, sono certa che premierà la mia coerenza e la mia tenacia”, ha aggiunto.

