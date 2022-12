Lombardia 2023: incontro tra Pd e M5s, focus su lavoro e agricoltura

Lavoro e agricoltura. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro di ieri tra i gruppi del Movimento 5 stelle e del Partito democratico al Consiglio regionale della Lombardia per valutare una possibile alleanza in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. Per quanto riguarda il lavoro, Pd e M5s hanno registrato una convergenza sui punti proposti come sostegno alla transizione ecologica e digitale, premialità per chi investe in sicurezza del lavoro e prevenzione oltre alla necessità di un potenziamento dei centri per l’impiego. Sul tema dell’agricoltura, invece, hanno concordato sulla necessità di avere una pianificazione per affrontare le crisi idriche ed evitare che si trasformino in alimentari.

Durante l’incontro, che sì è concluso alle 21:30, si è poi parlato di incentivazione di sistemi di agricoltura mirati a una maggiore sostenibilità e rispettosi della biodiversità, dei suoli e dell’acqua. Così come si è integrato il punto trovando l’accordo sulla necessità di un impegno sul sostegno al reddito in questo settore e sulle tutele contrattuali dei lavoratori. Intesa anche per quanto riguarda le bioenergie: gli iter devono partire dall’analisi sull’effettivo fabbisogno regionale, tenendo conto degli impatti cumulativi sul territorio dal punto di vista ambientale e sanitario. Il lavoro delle due delegazioni non è concluso, un nuovo incontro si svolgerà infatti sabato mattina con al centro le infrastrutture e un ulteriore approfondimento sul tema agricoltura. La decisione definitiva di una corsa in comune per il ruolo di presidente della Regione Lombardia, secondo quanto si è appreso nei giorni scorsi, potrebbe venire già al termine di questo fine settimana.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram