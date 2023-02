Lombardia 2023: il caso Cospito e l’autonomia differenziata entrano nella campagna elettorale

Il caso Cospito oggi entra anche nella campagna elettorale lombarda insieme all’autonomia differenziata per la quale si è tenuta a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri, che ha esaminato in via preliminare il disegno di legge proposto dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Una scaramuccia tra Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra e Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle, ha riguardato anche la legge 194. Riguardo al caso dell’anarchico trasferito nel carcere di Opera, Comune dell’hinterland milanese, il presidente uscente Attilio Fontana rimane sulla linea della fermezza: “Lo Stato ha vinto con le Brigate Rosse grazie alla sua fermezza, in questo momento deve dimostrare la stessa fermezza” ha detto oggi, mentre il suo contendente Majorino, dà una lettura dal punto di vista umanitario spiegando che “bisogna prestare grande attenzione alle condizioni di un detenuto che mi pare sia in grande difficoltà”, lasciando agli altri “valutazioni di altro genere”.

Sull’Autonomia Letizia Moratti, candidata con una lista civica appoggiata dal Terzo polo, un tweet, è quella che ha una posizione che si pone a metà tra i contendenti: “L’Italia non va divisa in due per l’autonomia – spiega in un tweet, ma la Regione Lombardia è un valore e deve avere più autonomia e competenze. Credo anche che la Regione si debba far sentire di più dal Governo, per esempio sul tema dei MMG (Medici di medicina generale) che le Regioni non possono indirizzare dove necessario”. Più critico il candidato del centrosinistra e del M5S Majorino che, auspica l’azzeramento “della discussione e ripartire per capire come sostenere di più lo sviluppo locale e le energie territoriali” criticando, in particolare, l’autonomia scolastica: “Penso che l’autonomia di Calderoli abbia in se delle cose assolutamente sbagliate come la regionalizzazione della scuola. Ci manca solo la scuola emiliana, la scuola veneta, la scuola lombarda, la scuola campana” ha affermato a margine dell’incontro avuto con la lista di Radicali che lo sostiene.

“Questa riforma non spacca un bel niente – ha spiegato invece Fontana – semplicemente chiede che dei compiti che oggi svolge lo Stato vengano svolti dalle regioni ottenendo le cifre che oggi spende lo Stato”. La proposta del ministro Calderoli “non parla assolutamente delle materie – ha aggiunto Fontana -, parla della procedura che si dovrà seguire per arrivare all’applicazione di una parte della Costituzione. Per il presidente di Regione Lombardia questo è un momento di passaggio “che deve portare soltanto alla predisposizione delle modalità, poi sulle materie si discuterà”. “Non si può pensare di chiedere immediatamente il trasferimento di tutte e 23 le materie perché si rischierebbe di creare anche delle difficoltà organizzative” ha sottolineato. La scommessa ora “sta nel fatto che noi Lombardia riteniamo di svolgere quei compiti meglio dello Stato, risparmiando risorse. È una questione di responsabilità: a quel punto non ci sarà nessun amministratore locale che potrà dire le cose non funzionano”.

Infine il tema della legge sull’aborto, quello sui cui Majorino ha fatto l’affondo più pesante: “Se vince Fontana, con Fratelli d’Italia più forte che in passato – ha dichiarato oggi durante l’incontro oggi con i Radicali che lo sostengono – la Lombardia diventa un laboratorio regressivo che mette a rischio la libertà e la sicurezza delle donne, perché come è accaduto nelle Marche e col disegno di legge prima presentato poi seminascosto in Parlamento, Fratelli d’Italia e la destra vogliono attaccare in maniera evidentissima la legge 194. Se vinciamo noi – ha concluso – la Lombardia diventa il laboratorio della piena e giusta applicazione della 194 affinché obiezione di coscienza non diventi mai un modo per frenare il diritto delle donne di decidere di sé”. “Come si fa a rispondere a una cosa che non ha senso? Mi sembra veramente che si stiano arrampicando su tutti i vetri scivolosi per cercare di avere un minimo di visibilità” è stata la replica di Fontana.

