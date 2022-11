Lombardia 2023, Fontana: “Moratti? Non ho nessun tipo di paura”

Attilio Fontana non teme che Letizia Moratti possa sottrarre voti al centrodestra alle elezioni regionali in Lombiardia: “Non sono mai preoccupato dalle elezioni. Le elezioni sono un metodo di democrazia nel quale si confrontano idee diverse”, ha dichiarato il presidente della Regione a margine di un evento nell’ambito di Direzione nord.

“Si dà ai cittadini la possibilità di scegliere quale ritengono essere la migliore. Non ho nessun tipo di paura”, ha continuato Fontana. A chi gli ha chiesto se la partita possa considerarsi aperta, il governatore ha risposto che “tutte le elezioni sono sempre aperte”.

Sulla candidatura di Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra, Fontana afferma: “Penso che Pierfrancesco Majorino sia una persona che ha idee assolutamente e diametralmente opposte alle mie, che cerca di far approvare le sue idee e che io cercherò di contrastare, perché non le condivido quasi in niente”.

Infine un commento sull’attività del governo Meloni. “Mi aspetto che continui con la stessa direzione con cui ha iniziato, con grande determinazione. Cito ad esempio il primo provvedimento del ministro Matteo Salvini, che ha sbloccato delle risorse bloccate da anni. Questa è la strada giusta”, ha concluso il presidente di Regione.

