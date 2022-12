Lombardia 2023: Calenda e Renzi a Milano per il lancio della campagna del Terzo polo a sostegno di Moratti

“Abbiamo la possibilità di vincere una grande sfida politica, quella delle elezioni regionali, che io mi auguro potranno dare una scossa al sistema politico nazionale. Abbiamo la possibilità di farlo”. Con queste parole Letizia Moratti ha aperto il suo discorso sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano dove, insieme a Carlo Calenda e a Matteo Renzi, è stata lanciata oggi la campagna elettorale del Terzo Polo a sostegno dell’ex vicepresidente di Regione Lombardia. “Se i lombardi che sono persone serie e concrete vogliono una alternativa pragmatica e non ideologica – ha affermato il leader di Azione -, che faccia il suo lavoro per migliorare il governo della Regione ce l’hanno. È Letizia Moratti”. Lo ha detto a margine dell’evento di oggi, sottolineando anche che chi vota Pd e Movimento 5 stelle “vota una coalizione che non ha nessuna cultura di governo”.

In apertura dell’incontro è intervenuto il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha spiegato come la candidatura di Moratti sia “una grande operazione” fatta “con convinzione”. “Sappiamo che per noi è un’impresa difficile ma possibile – ha spiegato Renzi -, mentre per il Pd è impossibile perché sta facendo di tutto per perdere come ha fatto con le elezioni politiche”. L’accordo tra Partito Democratico e Cinque stelle “Io l’avrei capito a Roma – ha detto a margine Moratti -, dove il Movimento è forte. Qui credo che l’elettorato sia fatto da imprese e da lavoratori che guardano al lavoro con grande senso di responsabilità e di consapevolezza. Quindi politiche vicine alla decrescita felice non credo che qua in Lombardia possano attecchire”. Una coalizione, questa, che secondo Calenda può “indebolire” il centrosinistra. Porte aperte, invece, per +Europa, come ha ribadito anche Moratti, affermando che “nella nostra coalizione ci sono i liberali, quindi c’è una forza che è molto in sintonia con +Europa. Mi auguro che queste riflessioni politiche possano portare a una convergenza”. Per il 12 e 13 febbraio, “siamo pronti”, ha detto la candidata. “Nelle elezioni regionali si vota in maniera diversa rispetto alle politiche. Si vota la persona, un po’ come quando si vota il sindaco. Credo che prevalga un voto fatto di uno sguardo che cerca concretezza, competenza, esperienza, insomma chi ha dato prova di portare dei risultati e io credo di averlo fatto”. Calenda ha sottolineato che “a gennaio c’è da rimboccarsi le maniche: se viene sconfitto Fontana crolla la Lega di Salvini e cambia la partita anche in Italia”.

