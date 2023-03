Locatelli riunisce l’Osservatorio nazionale sulla disabilità: “Sarà un organo autorevole”

“Stiamo lavorando per riorganizzare l’Osservatorio, come chiesto anche dalla Corte dei conti, con l’obiettivo di renderlo un organo più autorevole, efficiente e quindi più efficace”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, riferendosi alla riunione del 16 marzo scorso, presso la Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Nel corso dell’incontro il ministro ha illustrato la riorganizzazione dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro, presentando il nuovo regolamento, gli esiti del monitoraggio relativo alle missioni del Pnrr, e l’iniziativa che a settembre vedrà coinvolti tutti gli enti del Terzo settore e il mondo dell’associazionismo, e che sarà organizzata proprio dall’Osservatorio nazionale. “A distanza di poco tempo ci siamo nuovamente incontrati”, ha spiegato in una nota. “Entro settembre procederò con le nuove nomine e con l’istituzione dei cinque gruppi di lavoro che avranno il compito di rivalutare e completare il Nuovo piano nazionale per le disabilità, che da quest’anno abbiamo reso triennale, in linea con le programmazioni di molte misure e azioni, e che verrà emanato con decreto del presidente della Repubblica”. “Sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti insieme a tutto l’Osservatorio già in queste prime riunioni – ha concluso il ministro – e sono intenzionata a supportare direttamente i lavori di completamento del Nuovo piano nazionale perché dovrà contenere aspetti concreti e la reale quantificazione delle azioni che ogni ministero agisce per l’inclusione, l’accessibilità universale e per la piena attuazione dei principi della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità”.

