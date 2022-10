Lo Scacchiere britannico rinvia il piano fiscale a medio termine al 17 novembre

La data inizialmente prevista era quella del 31 ottobre. Il premier Sunak ha espresso il desiderio di avere più tempo per esaminare i dettagli del piano che mira a riportare in equilibrio le finanze pubbliche

Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha deciso di rinviare la presentazione del piano fiscale a medio termine del governo. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, la presentazione è stata rinviata al 17 novembre, mentre la data inizialmente prevista era quella del 31 ottobre.

L’annuncio è stato fatto da Hunt dopo un colloquio con il nuovo primo ministro Rishi Sunak. Quest’ultimo aveva già espresso, secondo il quotidiano, il desiderio di avere “più tempo” per esaminare i dettagli del piano che mira a riportare in equilibrio le finanze pubbliche con una serie di aumenti delle tasse e tagli alla spesa. Hunt aveva già fatto sapere nei giorni scorsi che le scelte saranno “straordinariamente difficili”. Il cancelliere aveva elaborato una bozza di piano pronta per essere annunciata il 31 ottobre, in vista di una riunione, fissata il 3 novembre, della commissione per la politica monetaria della Banca d’Inghilterra in cui verranno determinati i nuovi tassi di interesse.

