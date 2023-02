Lo Russo: “Sul Salone del libro dichiarazioni inopportune, ora si proceda con metodo e spirito nuovo”

Non possiamo tacere un profondo disagio relativamente alle numerose e, a nostro giudizio, inopportune dichiarazioni ed interviste pubbliche, avvenute nel pieno svolgimento della selezione, di componenti della commissione di valutazione e di esponenti politici a supporto di alcuni candidati. Ora la procedura di selezione del direttore si è chiusa senza un nome. Adesso si proceda con metodo e spirito nuovo. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la vicenda della selezione del nuovo direttore del Salone del libro. “Come risulta dai verbali non si è raggiunta la necessaria condivisione all’interno del Comitato e di questo siamo dispiaciuti. Dobbiamo ricordare che, dopo la liquidazione della Fondazione per il Libro avvenuta nel 2018, il marchio commerciale del Salone Internazionale del Libro, che fino a quel momento era patrimonio della Fondazione e quindi della Città che di tale Fondazione era socio, è stato acquistato da un soggetto privato, l’Associazione Torino Città del Libro, che ne è attualmente titolare in via esclusiva – ha continuato Lo Russo”.

“Questo per evitare impropri parallelismi tra la procedura seguita per individuare il Direttore Nicola Lagioia e quella definita in oggetto”, ha puntualizzato il sindaco di Torino. “La Città intende mantenere sul Salone il forte investimento economico in quanto parte fondamentale dell’offerta cultuale di cui siamo convinti sostenitori. Abbiamo apprezzato lo sforzo proposto dal soggetto privato di coinvolgere anche la Città nella scelta del nuovo Direttore del Salone del Libro attraverso una manifestazione di interesse. Prendiamo atto con rammarico che la procedura avviata e, oggi definitivamente conclusa, non ha consentito di individuare in modo unitario il Direttore per le prossime edizioni. Il profondo senso di responsabilità che lega la Città al suo Salone del Libro e il fatto che ci fosse una procedura aperta ci ha indotto ad evitare, in questa fase, non solo qualunque esternazione pubblica relativamente alla scelta del direttore ma qualsivoglia ingerenza o valutazione politica.

Rivendichiamo infatti con forza, e non da oggi, l’esigenza di garantire al Salone Internazionale del Libro e alla sua direzione editoriale piena e totale autonomia e indipendenza, caratteristiche che l’hanno reso negli anni forte e autorevole. Ora dobbiamo tutti lavorare al meglio per garantire il successo dell’edizione di quest’anno, il cui programma ‘Attraverso lo specchio’ merita tutto il nostro impegno. Confermo la mia disponibilità ad individuare con il Presidente dell’Associazione Torino, La Città del Libro Silvio Viale e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il percorso migliore per l’individuazione del Direttore del Salone per il triennio 2024-2026″, ha concluso Lo Russo.

