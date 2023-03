Lo Russo sul nuovo ospedale a parco Pellerina: “Le aree verdi aumenteranno”

"La salute dei torinesi è un bene prioritario e l'offerta di qualità del sistema pubblico è condizione strategica per la nostra Città: in questo senso il nuovo ospedale darà un contributo fondamentale"

Il sindaco Stefano Lo Russo ne è certo: “Una volta conclusi i lavori avremo enormi benefici anche in termini di impatto ambientale e consumo energetico: le aree verdi aumenteranno e l’efficienza della nuova infrastruttura garantirà minori emissioni di Co2 con effetti positivi sulla qualità dell’aria, riducendo peraltro considerevolmente i consumi energetici”.

Le parole del sindaco di Torino arrivano margine della firma del protocollo d’intesa con la Regione Piemonte e l’Asl sul nuovo ospedale che sorgerà, nonostante le polemiche, al parco della Pellerina. “Siamo soddisfatti del lavoro che, in un clima di collaborazione istituzionale, abbiamo portato avanti con la Regione e che viene recepito all’interno di questo documento. La salute dei torinesi è un bene prioritario e l’offerta di qualità del sistema pubblico è condizione strategica per la nostra Città: in questo senso il nuovo ospedale darà un contributo fondamentale”, ha concluso Lo Russo.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram