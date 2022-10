Lo Russo: “I 5 Stelle completamente inaffidabili e con un programma incompatibile”

Secondo il sindaco di Torino "la partita delle elezioni è aperta: già in passato il centrodestra veniva dato vincente poi sappiamo come è andata"

Io credo che la totale inaffidabilità del movimento 5 stelle ieri si sia palesata. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la fine del governo Draghi. “Era già evidente nella scissione di Di Maio. Sono compagni di strada completamente inaffidabili con un programma non compatibile con una repubblica riformista, un orizzonte temporale di lungo periodo e una collocazione internazionale fortemente europeista dentro il quadro della Nato. Mi spiace che questo si sia consumato sulla vicenda del governo Draghi” ha continuato Lo Russo sottolineando come quella di ieri sia “una pagina nera della Repubblica. La fiducia ieri non è stata data all’Italia non a Draghi. E’ vergognoso che i partiti abbiano tolto la fiducia al premier in un momento come questo. Sono anche stati poco rispettosi, perché se in politica non si è d’accordo bisogna avere il coraggio di votare contro, non giocare come è stato fatto ieri facendo mancare il numero legale o astenendosi. È stato uno spettacolo indegno”.

“La partita delle elezioni è aperta: già in passato il centrodestra veniva dato vincente poi sappiamo come è andata. Abbiamo degli elementi programmatici su cui costruire la coalizione: i salari degli italiani, la competitività delle imprese e la transizione ecologica. Occorre partire prima dal programma e poi dalle alleanze. Credo che nel centrodestra la vera vincitrice sia Giorgia Meloni ed è un dato drammatico che Lega e Forza Italia siano andati a traino di Fratelli d’Italia”, ha aggiunto Lo Russo.

Secondo il sindaco di Torino, “questa situazione incrementa il livello di incertezza delle risorse. Ricordo che i fondi del Pnrr sono legati alle riforme strutturali e quindi la fine di questo governo mette in discussione i fondi europei. I 113 milioni del piano periferie sono a rischio. Nei prossimi giorni faremo una ricognizione su questo, per gli scherzetti dei 5 Stelle e del centrodestra ci rimettono le periferie”. “Non solo gli investimenti direttamente finanziati dal Pnrr sono a rischio ma anche quelli legati ai fondi statali. È una vera catastrofe per le periferie”, ha concluso.

IL DIARIO DELLA CRISI

