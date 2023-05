L’Italia guida la decarbonizzazione dell’acciaio in Europa: oltre l’80 per cento viene da fonte elettrica

Oltre l’80 per cento dell’acciaio italiano viene prodotto tramite forni elettrici, quindi in maniera decarbonizzata, mentre in Europa il 60 per cento circa dell’acciaio che si produce è ancora fatto con gli altiforni e il carbone. L’Italia gioca un ruolo strategico con l’industria siderurgica e più in generale manifatturiera per l’economia, il paese traina il settore in Europa dal punto di vista della produzione green dell’acciaio. Per il Presidente della federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane, Antonio Gozzi, il primato dell’elettrosiderurgia italiana e dell’Italia come paese che produce la maggior quantità europea di acciaio decarbonizzato “è una cosa sconosciuta. Economia circolare e decarbonizzazione, gli assi importanti della siderurgia italiana vengono poco narrati, dobbiamo fare di più noi”. È un tema centrale emerso nell’ambito di “Made in Steel” a Fiera Milano Rho, dove oggi si è tenuta l’assemblea della Federazione imprese siderurgiche italiane aperta al pubblico. “Dobbiamo spiegare fin dalle scuole ai ragazzi che la siderurgia italiana è un settore innovativo, moderno, tecnologico, di grande ricerca e sviluppo. Sta a noi avere la capacità di comunicare” ha messo in luce Gozzi, portando l’esempio “del nostro laminatoio di Brescia finito in questi giorni, una grande macchina per la realizzazione di travi da costruzione d’Europa ed è completamente green”. Per il presidente di Federacciai “bisogna fare politiche industriali europee, bisogna che l’Italia giochi la sua partita e abbia in mano la carta degli elettro siderurgici per mettere un primato sui tavoli europei”. L’Europa “spesso è pronta a fare la romanzina all’Italia e a farle fare i compiti, in questo caso noi siamo avanti agli altri, quindi possiamo dire la nostra in maniera autorevole”.

Sul percorso di decarbonizzazione della produzione dell’acciaio e sui prossimi obiettivi, Gozzi ha sottolineato che “non vogliamo solo essere la siderurgia europea più decarbonizzata come siamo già oggi: partendo da questo primato, vogliamo confermarci come campioni europei e abbiamo in testa di essere nel 2030 la prima siderurgia del mondo che raggiunge una produzione di acciaio completamente green, anche se ciò comporta un orizzonte di sfide e di sacrifici”. Per superare tali sfide, è necessaria anche la collaborazione dell’Unione Europea, che per quanto riguarda le scelte sull’industria “sono stati molto difficili. Un’Europa, tutta concentrata sulla finanza, sulla disciplina fiscale, sul cambiamento climatico e sulla digitalizzazione dell’economia è sembrata non avere alcuna attenzione e passione per l’industria manifatturiera e in particolare per quella di base. Un’impostazione per così dire ‘nordica di Paesi ormai senza industria, che importano tutto, solo concentrati sulla lotta al cambiamento climatico”.

Gozzi ha sottolineato anche la difficoltà europea di adottare “una comune politica energetica che ha condotto i singoli Stati a prendere misure a sostegno delle imprese nazionali. Tali misure, hanno penalizzato ancora una volta le imprese italiane che stanno pagando l’energia elettrica più delle concorrenti francesi, spagnole e tedesche. Ma anche la vicenda dell’enorme mole degli aiuti di stato autorizzati per gli anni 2021 e 2022 dalla Commissione Europea, più di 750 miliardi di euro nel biennio di cui oltre il 50 per cento è andato alle imprese tedesche, più del 25 per cento alle imprese francesi e solo il 7,5 per cento alle imprese italiane, è destinata a creare nuove distorsioni e a sfavorire le imprese di quei Paesi, come l’Italia, che hanno meno disponibilità di bilancio. L’Europa deve cambiare approccio e deve farlo rapidamente pena una vera e propria desertificazione industriale del continente”. Gozzi ha auspicato che il nuovo Parlamento e la nuova Commissione, “che i cittadini europei eleggeranno nel 2024, prendano atto degli errori commessi, correggano il tiro, comprendano la necessità di difendere l’industria europea e di sostenerla come un bene comune nelle grandi sfide del nuovo millennio. Anche noi industriali dobbiamo recitare la nostra parte e fare di più per rappresentare questa esigenza e lo dobbiamo fare con i colleghi degli altri Paesi dell’Unione. Per troppo tempo siamo stati timidi nel sostenere le nostre ragioni”. Tuttavia, anche l’Italia deve fare la sua parte e “in assenza di politiche industriali comuni anche nel nostro settore – ha continuato Gozzi – si stanno accentuando le asimmetrie all’interno del mercato unico provocate dagli interventi di sostegno e aiuto dei singoli Stati che scatenano una squilibrata competizione intraeuropea”.

Tra i problemi inerenti i cambiamenti portati avanti dall’Italia in materia di transizione, il primo è “l’ingentissimo costo di riconversione”, ossia 1 miliardo di euro di investimento per ogni milione di tonnellate di produzione riconvertita, secondo le stime di Eurofer. “Ciò significa che le risorse necessarie per la decarbonizzazione di almeno una parte della siderurgia europea si aggirano intorno ai 50 miliardi di euro e non esiste nessun piano europeo per finanziarli” ha spiegato Gozzi. Il secondo problema è relativo alla “fortissima crescita” del fabbisogno aggiuntivo di rottame e cariche metalliche causato dalla comparsa di decine e decine di nuovi forni elettrici, che si calcola nella dimensione di circa 50 milioni di tonnellate/anno. “Disponibilità che oggi non esiste: l’Europa esporta ogni anno circa 20 milioni di tonnellate di questa materia prima critica e, anche riuscendo a bloccare questo flusso di esportazioni, ne mancherebbero sempre altri 30 milioni” ha ricordato Gozzi. Il terzo problema è il fabbisogno aggiuntivo di energia elettrica destinata a sostituire il carbone nei processi di fusione.

Il decreto ex Ilva promosso dal ministro Urso come una soluzione che consente al governo di poter trasformare le risorse finanziarie in capitale sociale da subito “è tutt’altro che chiaro”, perché “se non c’è chiarezza sul piano industriale, su chi ci mette i soldi e su chi comanda, non si va avanti”. La magistratura di Taranto “tiene ancora sotto sequestro gli impianti, non si capisce per quale ragione, visto che l’ambientalizzazione è stata fatta”. Dal punto di vista dell’ambientalizzazione, cioè della protezione dei cittadini di Taranto dalle emissioni nocive della fabbrica “si son fatti enormi passi avanti negli ultimi anni, anche grazie alle gestioni commissariali, prima ancora alla famiglia Riva, perché il piano ambientale di Taranto è praticamente stato realizzato tutto” ha spiegato Gozzi, che ha sottolineato come Taranto “sia lo stabilimento più ambientalizzato del mondo in questo momento”. Oggi c’è il tema della decarbonizzazione “ma è un’altra cosa rispetto all’ambientalizzazione, che è la protezione dagli agenti inquinanti, mentre la prima è la riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera. Sulla magistratura so soltanto che il 96-97 per cento del piano di ambientalizzazione è stato realizzato. Voglio capire qual è il tema che manca”. Per Gozzi “c’è un grande tema di confronto tra socio pubblico e privato che costituisce una delle grandi questioni aperte che deve essere risolta, altrimenti non si va avanti”. Rispetto agli anni “durissimi della mia prima presidenza di Federacciai, nei quali lo scontro fra salute e lavoro raggiunse livelli parossistici con eccessi politici, mediatici e giudiziari, la situazione sembra ora modificata in meglio, seppur permangano incognite e criticità” ha confessato Gozzi. Relativamente al confronto sul piano industriale e sulle sue implicazioni fra il privato, “nostro associato, che oggi è socio di maggioranza e lo Stato, già presente significativamente in Acciaierie d’Italia e che per contratto può salire in maggioranza, prosegue con difficoltà. Se la siderurgia più grande del mondo, mettendo soldi e management, si impegna a rilanciare l’asset industriale più importante del Paese non si può pensare a soluzione migliore. Se non è così bisogna pensare ad altro. Noi come Federacciai non siamo mai stati ideologicamente contrari ad una presenza dello Stato nel capitale della società che deve gestire il rilancio dell’ex Ilva di Taranto, specie in un momento così difficile. Abbiamo sempre concepito tale presenza come transitoria ma necessaria e finalizzata ad accompagnare il processo di risanamento e rilancio di questo asset strategico per il Paese, per poi rimetterlo sul mercato. È il momento di uscire dalle incertezze”.