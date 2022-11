L’Iraq verso le elezioni anticipate dopo lo strappo del leader sciita Al Sadr

Si fa sempre più concreta in Iraq la possibilità di sciogliere il Parlamento e di convocare elezioni legislative anticipate per uscire dalla grave crisi politica che ha portato migliaia di dimostranti a occupare la Camera dei rappresentanti. Ieri, il leader politico e religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr ha chiesto pubblicamente di andare al voto, respingendo ogni tentativo di dialogo con i rivali del Quadro di coordinamento sciita, alleanza di partiti considerati filo-iraniani. “Approfittate della mia presenza per porre fine alla corruzione”, ha detto Al Sadr rivolgendosi agli iracheni. “I rivoluzionari e i manifestanti devono continuare fino a quando le richieste non saranno soddisfatte”, ha aggiunto il leader populista. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la coalizione “Al Sairoon” creata da Al Sadr intende partecipare o meno alle prossime consultazioni. C’è incertezza, peraltro, sulla legge elettorale, dato il rischio, per ora assai concreto, di riproporre una situazione di stallo. Al Sadr ha chiesto apertamente una nuova legge per andare al voto.

Un discorso, quello di Al Sadr, accolto con favore dall’ex premier Haider al Abadi, a capo del governo durante gli anni della guerra contro lo Stato islamico. “Il discorso del fratello Muqtada al Sadr per molti aspetti converge con la nostra iniziativa per risolvere la crisi. Saluto i suoi passi e tutti i fratelli per aver preservare il sangue iracheno. Invito tutti a unire gli sforzi per servire il popolo, riformare il sistema e consolidare lo Stato costituzionale, attraverso un processo democratico sano e pacifico”, ha detto Abadi in un post su Twitter. L’ex premier Abadi è il leader dell’Alleanza Nasr, che fa parte del Quadro di coordinamento sciita insieme alla Coalizione per lo Stato di diritto di Nouri Maliki (anch’egli ex primo ministro), al partito Al Fatah di Hadi al Amiri, al partito Hikma guidato da Ammar al Hakim, e al partito Al Fadhela guidato da Abid Hussein Mussawi.

Secondo l’ex premier Iyad Allawi, leader della Coalizione nazionale, alleanza di partiti a maggioranza sunnita, le elezioni anticipate sono “l’unica via” per risolvere la crisi politica in Iraq. Parlando all’emittente televisiva “Al Jazeera”, Allawi ha detto che parteciperà alle prossime elezioni “se i risultati del dialogo tra le forze politiche saranno basati sulla Costituzione”. Il politico iracheno ha poi aggiunto: “Il dialogo nazionale deve includere tutte le parti della società irachena e le elezioni dovrebbero essere sotto la supervisione della magistratura irachena e delle Nazioni Unite. Le elezioni saranno inutili se porteranno le stesse cifre. Pertanto, dobbiamo modificare la legge elettorale”.

In un messaggio video, pubblicato dall’emittente televisiva irachena “Al Sharqiya”, Al Sadr ha invitato i “rivoluzionari” a proseguire il sit-in del Parlamento in corso da sabato scorso, 31 luglio. Da sei giorni, infatti, i sostenitori del movimento sadrista occupano la Camera dei rappresentanti per protestare contro la candidatura a primo ministro di Mohammed al Sudani, esponente dei partiti rivali filo-iraniani riuntiti all’interno del Quadro di coordinamento sciita. Domenica primo agosto, lo stesso Al Sadr aveva rivolto un appello chiedendo al popolo, alle tribù, alle forze di sicurezza e alle milizie dell’Iraq di “sostenere i rivoluzionari” che hanno invaso la Zona verde di Baghdad e occupato il Parlamento. Nella giornata di lunedì la capitale è stata testimone anche di una “contro-protesta” del Quadro di coordinamento, formazione politica che riunisce i partiti iracheni filo-iraniani. A margine del terzo giorno di tensioni, il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha esortato gli attori politici iracheni a formare un comitato misto che includa rappresentanti delle diverse fazioni, così da delineare una road map per porre fine a “tensioni politiche” che potrebbero avere “conseguenze terribili”.

Gli eventi degli ultimi giorni si inseriscono in un quadro di perdurante stallo politico. Dopo mesi di trattative non andate in porto, lo scenario iracheno si è complicato ulteriormente lo scorso mese di giugno con le dimissioni ordinate dal leader sciita al Sadr ai deputati del suo partito, il Movimento sadrista. Infatti, il Quadro di coordinamento sciita, che si è visto assegnati la maggioranza dei seggi lasciati dai sadristi in virtù della legge proporzionale su base confessionale del Paese, fatica a creare un fronte compatto con gli ex alleati sadristi, ovvero il blocco sunnita e il Partito democratico del Kurdistan (Pdk), principale formazione curda del Paese. Ai partiti curdi, peraltro, spetta il nome da presentare congiuntamente alla presidenza della repubblica, carica che in accordo all’implicito patto post-2003 che regola la vita politica inter-confessionale irachena spetta ai curdi. La premiership, invece, spetta per convenzione agli sciiti.

