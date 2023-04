L’intelligence degli Stati Uniti potrebbe aver spiato il ministero della Difesa tedesco. È quanto riferiscono l’emittente radiotelevisiva “Ard” e il settimanale “Die Zeit”, dopo aver visionato uno dei documenti del Pentagono classificati della massima segretezza, trapelati di recente. Il particolare, il testo è intitolato: “Il ministero della Difesa tedesco rifiuta una cooperazione approfondita con la Repubblica popolare cinese fino a quando la Cina non diventerà più trasparente”. Si tratta di un breve rapporto, che “Ard” e “Die Zeit” considerano autentico. Interpellata in merito, la Direzione per l’intelligence nazionale degli Usa (Dni) non ha risposto. Intanto, l’apparato di sicurezza tedesco si starebbe occupando del presunto caso di spionaggio. Come nota “Ard”, il centro della questione è che gli Stati Uniti starebbero ancora spiando il governo tedesco dopo lo scandalo scoppiato nel 2013. Allora, si venne a sapere che l’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Usa (Nsa) aveva effettuato intercettazioni su larga scala in Germania. Ora, l’attività di intelligence potrebbe essere stata effettuata intercettando la posta elettronica del ministero della Difesa o violandone i sistemi informatici. Nel rapporto si cita un incontro avvenuto il 20 febbraio a Berlino tra rappresentanti del dicastero e una delegazione delle Forze armate cinesi. La data è stata confermata da fonti del governo tedesco. I colloqui si sarebbero tenuti nell’ambito della consueta diplomazia militare e in coordinamento con altri dipartimenti del governo di Berlino. Tra l’altro, si sarebbe discusso della guerra della Russia contro l’Ucraina, della questione di Taiwan e del sostegno militare alle Nazioni Unite. La delegazione tedesca, che avrebbe compreso il direttore del secondo sottodipartimento politico del ministero della Difesa, avrebbe chiarito alla controparte di Pechino che la Cina deve “diventare più trasparente prima che via sia un’approfondita cooperazione” con la Germania.

Secondo il rapporto dell’intelligence statunitense, le autorità tedesche erano a conoscenza del fatto che i militari cinesi stavano conducendo una “offensiva di charme” durante un viaggio in Europa di fronte alla crescente pressione degli Usa. Nel documento si afferma che la Germania vede il proprio atteggiamento una conferma della solidarietà nei confronti degli Stati Uniti. Inoltre, l’ambasciata di questo Paese a Berlino è stata informata ufficialmente dal governo tedesco dell’incontro con la delegazione cinese. Per “Ard” e “Die Zeit”, il rapporto del Pentagono è disponibile anche per l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua reazione al presunto caso di spionaggio dello Stato alleato. La risposta potrebbe dipendere da “come si comporterà l’amministrazione degli Stati Uniti in merito alla vicenda. Il governo tedesco è, infatti, consapevole del contributo determinante dell’intelligence degli Usa per la sicurezza della Germania e, in considerazione della guerra in Ucraina, “sta cercando di non mettere a dura prova” i rapporti con Washington.

Intanto, il presidente del Comitato di controllo del Bundestag sulle agenzie di intelligence, il deputato dei Verdi Konstantin von Notz, ha manifestato irritazione per la vicenda affermando che “le intercettazioni tra amici proprio non vanno”. L’esponente degli ecologisti ha quindi sottolineato la necessità di chiarire il caso con gli Usa. A sua volta, Gustav Gressel del Consiglio europeo per le relazioni internazionali (Ecfr) valuta la presunta attività di spionaggio non sorprendente e ha raccontato di aver incontrato il 21 febbraio la stessa delegazione militare cinese ricevuta al ministero della Difesa di Berlino. Nel commentare la vicenda, Gressel ha dichiarato: “Si tratta di un’informazione classificata della massima segretezza dagli Stati Uniti, che si sarebbe potuta ottenere anche chiamando la Fondazione per la Scienza e la Politica o chiedendo molto cortesemente al ministero della Difesa”. Per l’esponente dell’Ecfr, è comunque problematico per la Germania quello che appare un carente controspionaggio. Il Paese potrebbe infatti essere spiato anche da Stati “meno amichevoli” degli Usa, come Russia e Cina. Al riguardo, Gressel ha osservato che “la questione del controspionaggio non è ancora parte della discussione sulla svolta epocale” innescata dalla guerra in Ucraina. “Spero che ci arriveremo, ma siamo ancora molto lontani”, ha infine dichiarato l’analista dell’Ecfr.

