Libia: torna lo spettro della guerra a Tripoli a tre anni dall’offensiva di Haftar

Torna lo spettro della guerra a Tripoli a tre anni esatti dal tentativo del generale Khalifa Haftar di conquistare la capitale della Libia “manu militari”. Il 4 aprile del 2019, infatti, l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) della Cirenaica cercò di entrare con la forza a Tripoli, allora controllata dal Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj: quella che doveva essere un’offensiva lampo si trasformò in una guerra a bassa intensità durata oltre un anno. Ieri sera (poco dopo l’Iftar, il pasto che rompe il digiuno del Ramadan) e stanotte (attorno alle 2 del mattino) violenti scontri armati sono esplosi nel centro di Tripoli tra due gruppi armati rivali: da una parte l’Autorità di sostegno alla stabilità, affiliata al Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba; dall’altra la Brigata Al Nawasi, considerata vicina al cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) del primo ministro designato dal Parlamento di Tobruk, Fathi Bashagha. Almeno due miliziani della Nawasi sono morti, ma secondo fonti libiche contattate da “Agenzia Nova” le vittime sarebbero in tutto otto.

Le fonti di “Nova” suggeriscono che si sia trattato di uno scontro per il controllo del territorio, slegato dalle tensioni tra i due governi contrapposti. L’Autorità di sostegno alla stabilità ha parlato di una “semplice scaramuccia tra fratelli, ingigantita da alcune testate giornalistiche”. Tuttavia, l’utilizzo dei colpi di artiglieria e la morte di almeno otto persone smentiscono questa versione e segnano un aumento nel livello dello scontro in una fase di profonda incertezza politica. Da oltre un mese il governo di Bashagha afferma di voler entrare a Tripoli “pacificamente”, mentre Dabaiba respinge il tentativo “illegale” del Parlamento di Tobruk di insediare un nuovo governo. In questo contesto, i gruppi armati di Tripoli acquisiscono sempre maggiore importanza: il controllo del territorio e l’accaparramento delle risorse diventano così fattori cruciali.

L’Autorità di sostegno alla stabilità è un apparato di sicurezza creato nel gennaio 2021 da Sarraj poco prima di lasciare il potere. Il suo organigramma prevede un presidente e tre vice, tutti scelti tra i miliziani che si sono schierati in passato proprio contro Bashagha, ex ministro dell’Interno del Gna: al vertice c’è Abdelghani al Kikli, capo delle Forze di Abu Salim o Forza Gnewa, affiancato da Ayyub Bourras, comandante in ascesa delle Brigate rivoluzionarie di Tripoli, da Hassan Buzarba, capo di una milizia di Zawiya, e Mosa Abu al Qassem Mosa Masmus. Da parte sua, la milizia Al Nawasi opera legalmente sotto il ministero dell’Interno ed è inclusa nella Forza di protezione di Tripoli, che comprende anche i rivoluzionari di Tripoli, la Forza di deterrenza (Rada) e la Sicurezza centrale. La Brigata Al Nawasi ha contestato aspramente Bashagha quando quest’ultimo era ministro, ma ora è acqua passata: la milizia è guidata dal potente Mustafa Ibrahim Gaddur, cugino di Hafed Gaddur, già ambasciatore libico in Italia, oggi ministro degli Esteri del Gsn e braccio destro del premier designato.

Lo scorso primo aprile, Bashagha aveva annunciato che sarebbe entrato nella capitale, Tripoli, “nei prossimi giorni”. In alcune dichiarazioni alla stampa, l’ex ministro dell’Interno aveva parlato di “contatti diretti” a Tripoli con figure politiche, leader di brigate e altri esponenti della società civile per insediare il nuovo esecutivo a Tripoli. Da parte sua, il premier uscente Dabaiba governa ancora nelle regioni occidentali del Paese, dove vivono all’incirca i due terzi della popolazione, ma Bashagha – a sua volta sostenuto dal generale Haftar – ha preso possesso delle sedi dell’esecutivo libico a Bengasi (est) e Sebha (sud). Il muro contro muro tra i due premier rivali potrebbe portare alla partizione de facto del Paese, eventualità che l’Onu sta cercando di scongiurare con una mediazione sempre più complicata. Inoltre, Dabaiba ha presentato un piano per indire improbabili elezioni parlamentari entro il mese di giugno, mentre il Parlamento di Tobruk vorrebbe convocare un referendum costituzionale prima di svolgere consultazioni presidenziali e parlamentari in una data ancora destinarsi.

