Libia: tensione a Tripoli in vista della scadenza della road map politica, rischio scontri armati

La capitale della Libia, Tripoli, sta assistendo a un ampio dispiegamento di veicoli militari in vari quartieri, compresi gli ingressi e le uscite della città . Una fonte libica riferisce ad “Agenzia Nova” che un grande convoglio di veicoli militari dei battaglioni legati al premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha attraversato le vie della città in una dimostrazione di forza. Anche la Brigata Mahjoub (una delle grandi brigate Misurata) ha aumentato la sua presenza in città e realizzato un cordone di sicurezza a protezione del palazzo del presidente del Consiglio a Tripoli. La mobilitazione delle milizie giunge in vista della scadenza di domani, che segnerà la fine della tabella di marcia del Forum di dialogo politico (Lpdf) su cui poggia il mandato di Dabaiba ben oltre la data delle elezioni parlamentari e presidenziali, programmate per il 24 dicembre 2021 e mai tenute. Secondo indiscrezioni non confermate, Dabaiba sarebbe da ieri in Turchia, Paese che ha una profonda influenza sulle dinamiche politiche e militar in Libia.

Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il premier del governo libico designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, che opera attualmente dalla cittĂ di Sirte, starebbe negoziando con un certo numero di forze militari stanziate nell’area dei monti Nafusa (a circa 170 chilometri a sud ovest di Tripoli) per sostenere il suo governo e togliere l’appoggio a Dabaiba. Un’altra fonte libica ha detto ad “Agenzia Nova” che lo stato dell’attuale allineamento dei gruppi armati e degli attori della sicurezza militare che operano sotto Dabaiba dovrebbe restare stabile. Si prevede che le tensioni e l’animositĂ tra le frazioni che sostengono da un lato il governo Dabaiba e dall’altra il rivale Bashagha si acuiranno nei prossimi giorni: una forma di confronto armato (la cui portata è difficile da prevedere) è considerata inevitabile. Secondo la seconda fonte di “Nova”, un passaggio di consegne pacifico, “sebbene possibile”, risulta al momento improbabile. “Gli sviluppi sono rapidi e fluidi”, precisa la fonte, secondo la quale è possibile un potenziale spostamento delle alleanze, anche tra la regione occidentale e le forze allineate all’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, per innescare mobilitazioni piĂą ampie a difesa delle posizioni.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram