Libia: il segretario generale dell’Onu invita a riprendere al più presto il processo elettorale

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato i libici a riprendere il processo elettorale interrotto a dicembre, spiegando che “oggi più che mai è diventato una necessità politica”. In un rapporto presentato al Consiglio di sicurezza dell’Onu, Guterres ha affermato: “È responsabilità delle istituzioni e dei politici libici riprendere il processo elettorale il prima possibile, nell’interesse di oltre 2,8 milioni di elettori libici registrati che ambivano di andare al voto nel dicembre 2021”. Secondo il numero uno delle Nazioni Unite, è necessario “impegnarsi inequivocabilmente per tenere elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque, inclusive e credibili il prima possibile sulla base di un quadro costituzionale e legale concordato”. Nel rapporto, Guterres ha invitato “tutte le parti ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale che possa aggravare le divisioni esistenti, avviando controversie che minerebbero i grandi progressi raggiunti con difficoltà negli ultimi due anni”. Sul fronte economico, Guterres ha invitato i libici ad “evitare interruzioni della produzione petrolifera” che pregiudicano le condizioni di vita di tutti i libici, invitando al contempo a garantire che gli stipendi dei dipendenti statali siano pagati “in tempo e in modo equo in tutto il Paese”.

Intanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una sessione consultiva per discutere degli ultimi sviluppi in Libia giovedì prossimo, 26 maggio, a New York. In particolare, i membri del Consiglio terranno dei briefing, seguiti da consultazioni sul lavoro della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). E’ inoltre previsto che il presidente del Comitato per le sanzioni in Libia tenga un briefing per informare gli Stati membri delle ultime attività dell’organo onusiano.

Gli incontro di New York si tengono poco più di una settimana dopo il fallimentare tentativo del premier del Governo di stabilità nazionale della Libia (Gsn) designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, di insediarsi a Tripoli. Il politico di Misurata è stato costretto a fuggire dopo la risposta dei gruppi armati fedeli al Governo di unità nazionale (Gun) del premier uscente Abdulhamid Dabaiba e ora si trova a Sirte, nella Libia centro-settentrionale. Fonti libiche hanno riferito a “Nova” che Bashagha starebbe meditando un possibile nuovo ingresso a Tripoli, stavolta però con la forza delle armi. I colloqui all’Onu si terranno peraltro dopo l’accordo che il Comitato sulla base costituzionale libica, composto da 12 membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk (est) e altrettanti dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli (ovest), è riuscito a raggiungere in Egitto un accordo preliminare su molti articoli della bozza di Costituzione, senza però risolvere la questione dei due governi che si contendono il potere.

