Libia, premier designato Bashagha: “Congelare entrate petrolio per cessare blocco produzione”

Il primo ministro libico designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, ha chiesto al presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, “di trovare meccanismi specifici per garantire che le entrate petrolifere siano mantenute nei conti della compagnia fino all’adozione della legge di bilancio da parte del Parlamento”. Il premier designato ha affermato che “il governo libico ha avviato contatti urgenti ed estesi con molte parti, ha visitato la regione della Mezzaluna petrolifera e ascoltato le richieste dei manifestanti che esprimono il rifiuto dei meccanismi di gestione dei fondi delle entrate petrolifere, la mancanza di trasparenza nella distribuzione dei proventi e la gestione di tali fondi senza alcuna base giuridica”. Bashagha ha chiesto a Sanallah anche di inviare “proposte urgenti sul meccanismo necessario per conservare il denaro generato dalle entrate petrolifere: questo garantirà la fine della crisi del blocco di produzione e dell’esportazione di petrolio”.

Ieri, gli Stati Uniti sono sono detti “profondamente preoccupati” per la chiusura dei giacimenti petroliferi in Libia, chiedendo di “porre fine immediatamente” al blocco della produzione “che sta privando i libici di entrate sostanziali, contribuendo all’aumento dei prezzi e che potrebbe portare a blackout elettrici, problemi di approvvigionamento idrico e carenza di carburante”. Una nota pubblicata dall’ambasciata Usa a Tripoli ha sollecitato “i leader libici responsabili a riconoscere che l’arresto danneggia i libici in tutto il Paese, ha ripercussioni sull’economia globale e dovrebbe finire immediatamente”, ribadendo il proprio impegno a lavorare con i leader libici su un meccanismo di ripartizione delle entrate petrolifere nel Paese. Prima della chiusura, gli Usa avevano raccomandato un trasferimento incrementale delle entrate soggette a monitoraggio e supervisione da parte di un meccanismo finanziario a guida libica. “Gli Stati Uniti considerano la chiusura della produzione petrolifera libica una risposta affrettata che danneggia il popolo libico e mina la fiducia internazionale nella Libia come attore responsabile nell’economia globale”, ha aggiunto la nota dell’ambasciata, ribadendo la proposta per creare “un meccanismo finanziario libico temporaneo” in assenza di un bilancio nazionale concordato.

Secondo il ministro del Petrolio del Governo di unità della Libia (Gun, rivale del governo Bashagha), Mohamed Aoun, il blocco dei giacimenti e dei pozzi petroliferi in corso in Libia fa perdere allo Stato circa 60 milioni di dollari al giorno. ‘esponente del governo libico ha accusato non “i Paesi che hanno rovesciato il precedente regime di Muammar Gheddafi” di aver “continuato la loro interferenza” in Libia, spiegando che il settore petrolifero libico deve rimanere in mano libica, essendo una questione di “sovranità nazionale”. Nel fine settimana, Aoun, ha incontrato i leader tribali per discutere delle chiusure, che hanno causato un calo della produzione giornaliera della Libia di circa 500.000 barili, dopo che nei mesi scorsi era salita a circa 1,3 milioni di barili. I leader “stanno per raggiungere un accordo finale che porrebbe fine” alle chiusure, ha affermato il ministero in un post su Facebook. Da parte sua, la compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) non ha riferito al momento della possibilità di una riapertura dei giacimenti o dei terminal petroliferi bloccati dai gruppi armati.

Le chiusure sono le ultime di una serie di interruzioni che hanno colpito il settore energetico libico quest’anno con l’aumento della tensione politica dopo la nomina da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk di Fathi Bashagha come nuovo premier incaricato e la creazione di un nuovo governo parallelo rispetto a quello riconosciuto dalla Comunità internazionale guidato da Abdulhamid Dabaiba. Finora Dabaiba ha rifiutato di abbandonare il potere, asserragliandosi nella capitale Tripoli. In questo contesto Bashagha è riuscito a portare dalla sua parte i lavoratori del settore petrolifero che hanno avviato una serie di proteste per chiedere le dimissioni di Dabaiba, chiudendo molti importanti impianti petroliferi. Il giacimento più grande della Libia, Sharara, e il vicino giacimento di El Feel sono entrambi chiusi.

