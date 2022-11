Libia: Noc annuncia ripresa temporanea delle attività al porto petrolifero di Zueitina

Il porto petrolifero di Zueitina ha ripreso temporaneamente le attività dopo due settimane di stop. Lo ha confermato oggi la National Oil Corporation (Noc) in una nota. Ieri, l’azienda libica aveva lanciato un appello a “tutti gli interessati affinché consentano immediatamente di operare nel porto di Zueitina per ridurre le scorte e liberare capacità di stoccaggio”, avvertendo dell’imminente verificarsi di un disastro ambientale. Oggi, la compagnia ha annunciato “la revoca temporanea della causa di forza maggiore al porto petrolifero di Zueitina, nella speranza che la crisi si risolva presto”. Una fonte ufficiale della National Oil Corporation (Noc) aveva riferito in precedenza all’emittente televisiva libica “218 tv” che due petroliere della capacità di 1,6 milioni di barili erano in attesa di entrare nel porto per prelevare un carico da consegnare in Italia.

In Libia è in corso da settimane l’ennesima ondata di chiusure petrolifere, che hanno quasi dimezzato la produzione di petrolio nel Paese membro del cartello Opec. Alcuni manifestanti, sostenuti dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, hanno costretto diversi porti e giacimenti a chiudere i battenti, chiedendo una più equa ripartizione dei proventi del petrolio. La Noc libica ha dichiarato lo stato di forza maggiore su due giacimenti, Sharara ed El Feel (nel sud-ovest), e due terminali petroliferi costieri, Brega e Zueitina (nel Golfo della Sirte). Inoltre, Noc ha chiuso alcuni campi al servizio di Zueitina nell’area della Mezzaluna petrolifera e afferma che le chiusure hanno ridotto la produzione di 550 mila barili al giorno. Secondo il ministero del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun), le chiusure causano perdite di circa 60 milioni di dollari al giorno.

