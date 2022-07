Libia: il premier Dabaiba difende il cambio dei vertici della Noc

E’ quanto si legge in una lettera indirizzata al capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, che ha chiesto in precedenza di revocare la decisione che prevede cambiamenti ai vertici della compagnia Noc

Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha ringraziato l’Alto consiglio di Stato – il Senato libico – per il “parere consultivo relativo all’annullamento del cambio ai vertici della compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc)”, ma al contempo ha detto che la “questione non riguarda l’Alto consiglio di Stato, né è nella sua competenza”. E’ quanto si legge in una lettera indirizzata al capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, che ha chiesto in precedenza di revocare la decisione che prevede cambiamenti ai vertici della compagnia Noc.

Il presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia Al Mishri ha chiesto ieri, 14 luglio, al premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, di revocare la decisione che prevede cambiamenti per il consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc), tra cui l’estromissione del capo Mustafa Sanallah. In una lettera indirizzata al primo ministro, pubblicata dalla piattaforma “Fwasil”, Mishri ha affermato che la decisione presa dall’esecutivo, nel momento delicato attualmente attraversato dalla Libia, rischia di provocare una spaccatura all’interno della compagnia petrolifera, il che porterebbe a una “catastrofe” per l’economia nazionale e acuirebbe le sofferenze del Paese. Pertanto, Mishri ha esortato il premier a profondere i “massimi sforzi” per far sì che il ministero del Petrolio e Noc pongano fine alle divergenze fra loro, così da favorire un aumento della produzione petrolifera e stabilità.

Il nuovo presidente della compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc), Farhat bin Qadara, nominato dal Governo di unità nazionale libico (Gun), ha ufficialmente annunciato ieri, 14 luglio, l’inizio del proprio mandato dalla sede della società nella capitale Tripoli. Nel corso di una conferenza stampa, Bin Qadara ha sottolineato la necessità, per la Libia, di riprendere le esportazioni di petrolio e gas il prima possibile, mentre ha assicurato ai partner stranieri che tutti gli impegni e gli accordi conclusi saranno rispettati e, anzi, verranno sviluppati sotto la supervisione dell’esecutivo libico. Il presidente del consiglio di amministrazione neoeletto ha poi dichiarato che lavorerà secondo “elevati standard di trasparenza” e rivelerà le cifre guadagnate e spese dalla National Oil corporation. Bin Qadara stesso si è impegnato a favorire la ripresa delle esportazioni di petrolio, riportandole “ai massimi livelli possibili” e ha dichiarato che, nell’arco della prossima settimana, potrebbero già giungere “buone notizie” sulla situazione dei porti. Infine, il capo neoeletto ha esortato coloro che si oppongono alla sua nomina a rivolgersi alla magistratura e nel caso in cui questa consideri illegittimo il suo incarico, Bin Qadara si è detto disposto a dimettersi.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione “Al Wasat”, Bin Qadara ha riferito che il nuovo consiglio di amministrazione si riunirà, al completo, il 17 luglio prossimo e si è impegnato ad attuare il previsto aumento degli stipendi dei lavoratori del settore petrolifero entro due mesi. Inoltre, Bin Qadara ha dichiarato che le “parti internazionali e nazionali” si sono dette concordi ad affidare la direzione di Noc a un individuo senza “affiliazioni politiche o ideologiche”. A tal proposito, il capo neoeletto ha smentito le accuse circa suoi possibili legami con Paesi stranieri. Oggi, in mattinata, dipendenti della Noc hanno fatto irruzione nella sede della compagnia, interrompendo i lavori della commissione incaricata del passaggio di consegne. Inneggiando lo slogan “Libia Libia” ed accusando la commissione di essere affiliata al generale Khalifa Haftar, i dipendenti hanno mostrato la propria opposizione alla decisione del Gun, ufficializzata il 12 luglio, di nominare un nuovo capo e tre nuovi membri nel consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera, estromettendo il presidente di lunga data Mustafa Sanallah. Anche quest’ultimo, a capo di Noc dal 2015, ha criticato il premier Abdulhamid Dabaiba, accusandolo di voler cambiare il consiglio di amministrazione della Noc per compiacere gli Emirati Arabi Uniti e concedere al Paese del Golfo una serie di progetti petroliferi in Libia.

Secondo la decisione numero 642 del governo di unità nazionale libico, emanata ufficialmente il 12 luglio, il nuovo consiglio di amministrazione di Noc è composto da quattro membri in totale: il presidente Farhat Omar bin Qadara, il sottosegretario generale del ministero del Petrolio e del Gas, Hussein Abdullah Saffar e Ahmed Abdullah Ammar Abdullah. Il ministero del Petrolio e del Gas del governo Dabaiba, dicastero presieduto da Mohamed Aoun, negli ultimi mesi, ha più volte chiesto la rimozione dello storico presidente della Noc, Mustafa Sanallah, nominato alla guida della compagnia nel 2015 e noto per la sua vicinanza agli Stati Uniti. Il suo successore, invece, ha ricoperto il ruolo di governatore della Banca centrale della Libia durante il regime di Muammar Gheddafi, restando in carica dal 2006 al 2011. Qadara sarebbe vicino al generale dell’Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ed è famoso per aver partecipato alla stampa di miliardi di dinari libici in Russia per la regione orientale della Cirenaica.

Le Nazioni Unite hanno chiesto la “depoliticizzazione” della compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc), sottolineando l’importanza di avere istituzioni unificate, indipendenti e stabili nel Paese. Lo ha affermato Farhan Haq, vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, in una conferenza stampa tenutasi a New York, commentando il recente cambio ai vertici della Noc. Haq ha rivelato che la consigliera speciale del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Stephanie Williams, è in contatto con le parti interessate su questo argomento. “È importante che in Libia esistano istituzioni unificate, indipendenti e stabili, inclusa la Noc e stiamo cercando con loro di raggiungere un accordo al riguardo”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi, il Governo di unità nazionale libico (Gun) ha nominato Farhat bin Qadara come nuovo presidente della Noc, generando reazioni controverse. Intanto oggi sono previste manifestazioni in Libia contro la classe politica.

