Libia: il premier Dabaiba atteso in Italia poche settimane dopo la visita del generale Haftar

Dopo la visita a inizio maggio del generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica a capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), l’Italia dovrebbe ospitare a giugno un altro protagonista della scena politica libica: il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. Ad annunciare la visita a Roma è stato lo stesso premier a capo dell’esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, parlando al padiglione italiano presso “Libya Build”, la maggiore fiera delle costruzioni e dell’edilizia del Nord Africa, sospesa dal 2014 al 2021 a seguito degli eventi bellici in Libia, inaugurata ieri. “Il prossimo mese verrò a Roma, se Dio vuole”, ha detto Dabiaba in un breve scambio con Romano Baruzzi, direttore dell’ufficio di Tripoli dell’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dabaiba, imprenditore e politico a capo di un’importante famiglia di Misurata con buone entrature nell’ex regime di Gheddafi, non ha specificato il calendario della visita in Italia, limitandosi a parlare del “prossimo mese” nel colloquio con Baruzzi presso lo stand dell’Ice, punto di riferimento per tutte le aziende italiane presenti a “Libya Build”. Mohamed Hamouda, portavoce del Gun, ha confermato ad “Agenzia Nova” che è allo studio una visita di Stato in Italia, senza però indicare alcuna data. “Si è corretto, ci sarà una visita, ma non conosco ancora le tempistiche”, ha detto Hamouda. Vale la pena ricordare che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva incontrato Dabaiba durante la sua missione a Tripoli del 28 gennaio scorso. Il galateo istituzionale prevede che le visite di Stato vadano “restituite” entro sei mesi circa, quindi è ipotizzabile che la visita del premier, che ancora non figura nell’agenda a palazzo Chigi, si svolgerà prima o attorno il 28 giugno prossimo.

Dal febbraio 2022 la Libia è divisa da due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Dabaiba, riconosciuto dalla Comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia; dall’altra il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), un esecutivo parallelo basato in Cirenaica e di fatto una “scatola vuota”. Nei giorni scorsi, il Parlamento libico eletto nel 2014 con sede nell’est ha sospeso il premier designato del Gsn, Fathi Bashagha, finito sotto indagine per presunto sperpero di denaro pubblico, incaricando al suo posto il ministro della Pianificazione e delle Finanze, Osama Hammad. In realtà, a detenere il potere nella Libia orientale è il generale a capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, Haftar. E il comandante in capo dell’Lna è stato in Italia poche settimane fa per incontri con la premier Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

L’uscita di scena di Bashagha, ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj, potrebbe aprire spazi di manovra per la nomina di un nuovo governo unitario in grado di organizzare le elezioni nel Paese nordafricano. Il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed” ipotizza un rimpasto tra i due governi, quello ufficiale di Tripoli e quello di Bengasi, con Dabaiba premier e con almeno due vicepremier indicati da Haftar. Una fonte libica ha spiegato ad “Agenzia Nova” che “non sarà facile arrivare a un nuovo governo, ma certamente questi sviluppi semplificano il quadro: a ovest comanda Dabaiba, a est l’autorità de facto è Haftar, con i verdi (cioè gli ex gheddafiani) ormai parte dell’equazione e sempre più presenti nelle forze profonde del Paese. Un rimpasto nel breve termine è improbabile, ma non impossibile”. Un contesto in divenire, dunque, che rende ancora più interessante la possibile visita del premier libico a Roma e che sembra accrescere il ruolo dell’Italia nell’ex Jamahiriya di Gheddafi.

Dal punto di vista economico, l’Italia si è consolidata come primo partner commerciale della Libia nel corso del 2022. Secondo i dati diffusi dall’ufficio di Tripoli dell’Ice, nel 2022 l’interscambio Italia-Libia ha raggiunto quota 12,14 miliardi di euro con un +61,31 per cento rispetto al 2021 e una quota di mercato del 23,06 per cento davanti a Cina (9,56 per cento di quota di mercato con 5,03 miliardi di euro), Grecia (8,1 per cento con 4,27 miliardi di euro), Spagna (7,91 per cento con 4,16 miliardi di euro), Germania (7,76 per cento con 4,08 miliardi di euro), Turchia (6,5 per cento con 3,42 miliardi di euro), Paesi Bassi (4,51 per cento con 2,38 miliardi di euro). Le esportazioni dell’Italia verso la Libia sono cresciute, nel 2022, del 79,17 per cento, rispetto al 2021, con 2,17 miliardi di euro ed una quota di mercato del 13,35 per cento. L’Italia è il terzo Paese fornitore della Libia dopo la Turchia, che ha totalizzato 2,70 miliardi di euro e un +14,57 per cento, con una quota di mercato del 16,54 per cento e la Cina con 2,26 miliardi di euro e un +25,88 per cento e una quota di mercato del 13,88 rispetto al 2021. Al quarto e quinto posto Grecia e Belgio, rispettivamente con l’11,35 per cento e il 7,93 per cento di quota di mercato.

Invece, le importazioni in Italia dalla Libia sono cresciute del 57,88 per cento con 9,97 miliardi di euro. L’Italia si conferma e si consolida, nel 2022, anche come primo mercato di destinazione dell’export della Libia, con una quota di mercato del 27,41 per cento davanti a Spagna (10,33 per cento e 3,76 miliardi di euro), Germania (9,76 per cento e 3,55 miliardi di euro), Cina (7,62 per cento e 2,77 miliardi di euro). Seguono, in ordine, Grecia, come variazione 2022/2021, del +179,43 per cento e 2,42 miliardi di euro, Francia con +16,59 per cento e 2,14 miliardi di euro, Stati Uniti con +13,75 per cento e 2,09 miliardi di euro e Paesi Bassi con +35 per cento e 2,03 miliardi di euro.

Non solo. I flussi di gas dalla Libia verso l’Italia sono ripresi pochi giorni fa e ad un ritmo accelerato, dopo un’interruzione durata circa due settimane a causa di una vasta ristrutturazione degli impianti di Mellitah, situati sulla costa nordafricana. I dati Snam sui flussi di gas relativi ai punti rilevanti della rete di trasporto nazionale mostrano in effetti un’interruzione dei flussi di gas dalla Libia verso l’Italia dal 30 aprile al 15 maggio. Nella giornata di ieri, 22 maggio, sono arrivati al punto di arrivo di Gela circa 15 milioni di metri cubi di gas, confermando la ripresa dei flussi ben sopra la media di circa 7-9 milioni al giorno ante lavori. La Libia può esportare in Italia fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno tramite il Greenstream, il gasdotto che collega la Sicilia ai giacimenti gassiferi di Eni della Libia. Nel corso del 2022, Eni ha prodotto in Libia 9,3 miliardi di metri cubi di gas. Di questi, 2,5 miliardi di metri cubi di gas, ovvero poco meno di un terzo, è arrivato in Italia attraverso il gasdotto GreenStream, mentre 6,8 miliardi di metri cubi sono stati destinati al mercato domestico, per la generazione di elettricità. Cifre che potrebbero effettivamente cambiare, ma solo con la scoperta di nuovi ingenti giacimenti di gas (a tal proposito, Eni sta portando avanti diverse esplorazioni sia onshore che offshore) e la costruzione di nuove centrali a ciclo combinato o grandi impianti da fonti rinnovabili di energia, in particolare solare.

Sul versante migratorio, i nuovi dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” confermano la prosecuzione delle partenze dalla Libia e soprattutto dalla Cirenaica dominata dal generale Haftar, a sua volta sostenuto dai mercenari del gruppo russo Wagner. Al 19 maggio, sono 19.007 gli arrivi dalle coste libiche (di cui 8.220 da ovest e 10.787 da est) registrati in Italia, un aumento del 96 per cento rispetto ai 9.688 sbarcati dello stesso periodo dell’anno scorso. Dal 2 al 19 maggio almeno 2.370 persone sono sbarcate in Italia dopo essere partite dalla Libia, ovvero 139 sbarchi al giorno: il triplo rispetto alla rotta tunisina e in linea con la media delle partenze dalle coste libiche da inizio anno. Secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), sono almeno 975 i migranti morti o dispersi lungo tutte le rotte (libiche e tunisine) del Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno, di cui 36 nel mese di maggio.

