Libia, capi militari della regione occidentale: “La sicurezza di Tripoli è una linea rossa da non valicare”

Un gruppo di capi militari della Tripolitania ha annunciato che la sicurezza di Tripoli è una “linea rossa” da non valicare, sottolineando la loro determinazione a confrontarsi con chiunque tenti di provocare il caos al suo interno. Lo ha affermato lo stesso gruppo in un comunicato proclamato in piazza dei Martiri, nel centro della capitale libica, Tripoli. Tra i capi militari figurano il capo dell’Agenzia di supporto alla stabilizzazione, Abdul Ghani Al Kikli, il comandante del 301mo battaglione (una delle brigate di Misurata) Abdul Salam Al-Zobi, e Muhammad Bahrun, soprannominato Al-Far, uno dei capi della milizia nella città di Al Zawiya. Nella dichiarazione i capi militari della Tripolitania hanno affermato: “Affronteremo coloro che cercano di seminare discordia tra i componenti della sicurezza di Tripoli o causare violazioni della sicurezza. Tripoli ha detto no alla proroga, sì alle elezioni”. I leader hanno sottolineato il loro rifiuto di entrare in qualsiasi nuova fase di transizione sotto qualsiasi nome, sottolineando la loro adesione alle elezioni come unica via d’uscita dalla crisi politica.

Da febbraio è in corso un braccio di ferro tra due coalizioni rivali in Libia: da una parte il Governo di unità nazionale (Gun) del premier ad interim Abdulhamid Dabaiba con sede a Tripoli, riconosciuto al livello internazionale ma sfiduciato dal Parlamento; dall’altra il Governo di stabilità nazionale designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e guidato da Bashagha, appoggiato a sua volta dal generale Khalifa Haftar. L’esecutivo del premier uscente controlla la capitale Tripoli e diverse zone della Tripolitania, la regione più popolosa del Paese. Il Gsn sostenuto dal Parlamento dell’est e dal generale libico Khalifa Haftar controlla i pozzi petroliferi situati in Cirenaica e nel Fezzan, oltre agli edifici governativi di Bengasi (est), Sirte (centro-nord) e Sebha (sud-ovest). Dal 31 maggio, il governo Bashagha ha ufficialmente iniziato le sue attività da Sirte.

