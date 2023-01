Libia: i candidati alla presidenza presentano un’iniziativa per superare lo stallo politico

Un totale di 49 candidati alle elezioni presidenziali in Libia hanno presentato un’iniziativa volta a superare l’attuale stallo politico nel Paese, denominata “Iniziativa per affrontare il blocco politico”, che prevede l’assunzione temporanea del potere da parte del Consiglio supremo della magistratura, in qualità di istituzione che include rappresentanti legali provenienti da tutta la Libia.

Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale “Lana” pubblicando la dichiarazione presentata dai candidati, i quali hanno messo in luce come la situazione politica attuale abbia provocato una perdita di fiducia da gran parte dei cittadini negli organi legislativi ed esecutivi, vista l’incapacità di questi di giungere a un accordo e rispondere alle aspirazioni di uno Stato stabile, democratico e prospero. I candidati hanno riferito di aver presentato l’iniziativa all’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, sperando di ricevere sostegno internazionale e nazionale. L’iniziativa prevede anche “la neutralizzazione di tutti gli organi esistenti, di tutti i leader della scena politica e la formazione di un governo ad interim in grado di emanare le disposizioni necessarie secondo un calendario specifico” con l’obiettivo di rilanciare il processo verso elezioni presidenziali e legislative entro un termine non superiore a nove mesi dalla prima riunione del Consiglio supremo della magistratura, organo che avrà un incarico provvisorio.

Da oltre dieci mesi la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Fathi Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, sostenuto inizialmente da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso. Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’inviato speciale delle Nazioni Unite Bathily ha sollecitato i Paesi membri del Consiglio di sicurezza “ad aiutare i libici a marcare il 2023 come l’anno dell’inizio di una nuova era attraverso l’ascesa di istituzioni legittime tramite elezioni libere ed eque”. Per raggiungere questo obiettivo, il politico senegalese – che a settembre ha preso il posto della statunitense Stephanie Williams alla guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) – ha chiesto di “esercitare pressione” sui leader libici affinché si mettano d’accordo sulle regole per le elezioni presidenziali e parlamentari che, a suo dire, dovrebbero tenersi in simultanea.

