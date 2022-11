Libia: fonti “Nova”, il prossimo inviato Onu sarà un africano

La scorsa settimana, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato all’unanimità il mandato della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil) per altri tre mesi, sino al 31 luglio

Il prossimo inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia e capo della missione Unsmil “sarà un africano”. Lo ha appreso “Agenzia Nova” da fonti diplomatiche occidentali vicine al dossier libico basate a Tunisi. La scorsa settimana, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato all’unanimità il mandato della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil) per altri tre mesi, sino al 31 luglio. Nella risoluzione, il Consiglio “invita” il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “a nominare tempestivamente un nuovo rappresentante” nel Paese nordafricano. Questo passaggio in particolare, riferiscono le fonti di “Nova”, è stato chiesto dalla Federazione russa, che sta tentando da tempo di rimuovere la consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, la statunitense Stephanie Williams, per nominare un nuovo capo di Unsmil gradito a Mosca.

Vale la pena ricordare che il mandato della missione – senza guida dopo le dimissioni dell’ex inviato slovacco Jan Kubis nel novembre 2021 – sarebbe scaduto a fine aprile. “Tutti pensano che il prossimo inviato Onu in Libia sarà africano. Su un europeo sarebbe difficile trovare l’accordo tra Stati Uniti e Russia, entrambi con diritto di veto”, spiegano le fonti contattate da “Nova”. E’ interessante notare che la risoluzione ha reintrodotto, al punto numero due, la riforma di Unsmil – bocciata a settembre – che prevede il ritorno dell’inviato Onu a Tripoli. Dal 2020, infatti, è in vigore una doppia “leadership” della missione Onu, con un inviato speciale a Ginevra e un coordinatore nella capitale libica. “Se in tre mesi non succederà nulla, cosa possibile, si andrà a un nuovo rinvio tecnico di breve durata o verso la dissoluzione della missione”, concludono le fonti.

Intanto, il quotidiano libico “Al Marsad”, citando a sua volta il quotidiano parano “Al Araby al Jadeed”, riferisce che l’Egitto sarebbe irritato con Williams per le divergenze su come porre fine alla crisi libica. In particolare, le autorità egiziane sarebbero rimaste deluse dall’andamento dei colloqui facilitati dalle Nazioni Unite tra i membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli tenuti proprio al Cairo. “Williams ha deciso di porre fine agli incontri e di riprendere un nuovo ciclo di colloqui dopo l’Eid al Fitr, a seguito delle divergenze tra la funzionaria dell’Onu e gli egiziani, i quali hanno insistito per imporre il loro punto di vista sulla crisi libica”, ha affermato la fonte. L’articolo afferma che la missione delle Nazioni Unite che coordina i colloqui è rimasta sorpresa dalla decisione del Cairo di organizzare un incontro separato tra i parlamentari libici e i funzionari dell’intelligence egiziana. Dopo questo sviluppo, infatti, i deputati avrebbero presentato una posizione “completamente diversa sul dialogo” in corso. Secondo il quotidiano marocchino “North Africa Post”, l’Egitto sosterrebbe la posizione del Parlamento libico e del premier designato, Fathi Bashagha, per sostituire il governo di Tripoli con un nuovo esecutivo ad “interim” e andare a elezioni presidenziali e parlamentari senza fissare alcuna data.

Gli incontri del Cairo sono dedicati all’esame di questioni controverse relative ad alcuni articoli della bozza della Costituzione. Sono due, in particolare, le proposte sul tavolo: o una nuova dichiarazione costituzionale di carattere provvisorio, oppure l’approvazione della bozza redatta nel 2017 dall’Assemblea costituente. La seconda opzione richiede un passaggio successivo, ovvero un referendum popolare con il 50+1 dei voti di ciascuna delle regioni (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan). Il 20 aprile, Williams ha dichiarato conclusa la prima tornata di colloqui del cosiddetto Comitato del percorso costituzionale libico congiunto. La diplomatica Usa ha riferito in un comunicato che le consultazioni si sono svolte “in un’atmosfera consensuale”. La consigliera Onu ha anche aggiunto che il gruppo di esperti ha fornito chiarimenti tecnici su una serie di importanti questioni costituzionali, fornendo esempi di esperienze costituzionali di numerosi Paesi della regione araba e del mondo.

